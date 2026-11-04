Haryana News: बदायूं से सिरसा और बिहार तक फैला कारतूस सप्लाई नेटवर्क, हरियाणा STF ने पकड़ी गोलियों की खेप

Jhajjar Cartridge Seizure: हरियाणा के झज्जर जिले में रोहतक STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गाड़ियों से 25 हजार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में उत्तर प्रदेश के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पूछताछ के बाद सिरसा के गन हाउस के संचालक विजय गोयल को भी गिरफ्तार किया गया।

Arms Supply Racket Busted in Haryana: हरियाणा के झज्जर जिले में रोहतक STF ने अवैध कारतूस सप्लाई के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए 25 हजार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बिहार पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार को रोहद टोल प्लाजा के पास दो गाड़ियों की तलाशी लेकर उत्तर प्रदेश के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में पूछताछ में सिरसा के महक गन हाउस के संचालक विजय गोयल का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह मामले में कुल छह गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। अब जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस कहां से आए और इन्हें कहां पहुंचाया जाना था।

रोहद टोल प्लाजा के पास मिले 25 हजार कारतूस

रोहतक STF ने बिहार पुलिस से मिले इनपुट के बाद झज्जर जिले के रोहद गांव में त्रिवेणी ढाबे के पास कार्रवाई की। यहां टाटा हैरियर और हुंडई ऑरा कार की तलाशी के दौरान सीटों के नीचे बने विशेष खुफिया चेंबर से 25 हजार जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी से 24,400 और दूसरी से 600 कारतूस मिले। दोनों गाड़ियों में सवार पांचों लोग कारतूसों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दोनों वाहन जब्त कर लिए।

बदायूं के गनहाउस मालिक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में बदायूं निवासी अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान (49), आसिम रईस (33), सबलू खान (32), अरबाज अली (27) और जीनत (33) शामिल हैं। अफीफुद्दीन को बदायूं के गनहाउस संचालक के रूप में बताया गया है। उसके साथ पकड़ी गई जीनत और अन्य तीन आरोपियों की नेटवर्क में भूमिका की जांच की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कारतूस सिरसा के महक गन हाउस से खरीदने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने गनहाउस संचालक विजय गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया।

सिरसा के व्यापारी से लेकर बिहार के नेटवर्क तक जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महक गन हाउस तक इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस कहां से पहुंचे और उनकी बिक्री किन दस्तावेजों के आधार पर की गई। इस मामले का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। हरियाणा STF को बिहार पुलिस से मिले इनपुट के बाद ही कार्रवाई की गई थी। बिहार के भोजपुर में इससे पहले करीब 19,200 कारतूस बरामद होने और लल्टू कुमार समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी। जांच एजेंसियां दोनों मामलों के बीच संभावित संबंधों और कारतूसों की सप्लाई के स्रोत का पता लगा रही हैं। बरामद कारतूसों पर KF मार्किंग होने की बात भी सामने आई है, इसलिए खड़की ऑर्डनेंस फैक्टरी से जुड़े सप्लाई रिकॉर्ड की जांच का पहलू महत्वपूर्ण हो गया है।

आठ मोबाइल फोन से खुल सकते हैं नेटवर्क के राज

इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि 25 हजार कारतूसों की खेप किसे पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। जांच टीम आठ जब्त मोबाइल फोन के जरिए आरोपियों के संपर्कों, लेन-देन और संभावित सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या बिहार में पकड़ी गई कारतूसों की खेप और हरियाणा में बरामद कारतूसों के बीच कोई सीधा संबंध है। फिलहाल छह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से अंतरराज्यीय नेटवर्क के अन्य सदस्यों और कारतूसों के स्रोत का पता चल सकेगा।