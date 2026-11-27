Haryana Wedding Firing Incident: हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से मातम पसर गया। कुबेर कॉलोनी में घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान नाच रही दूल्हे की बहन को गोली लग गई। गोली उसके सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। मनीषा दो बच्चों की मां थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घुड़चढ़ी के दौरान सिर में लगी गोली

बहादुरगढ़ की कुबेर कॉलोनी में रहने वाले अमनदीप की शादी का समारोह चल रहा था। गुरुवार शाम घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान परिवार के सदस्य और रिश्तेदार डीजे पर नाच रहे थे। इसी दौरान दूल्हे के एक दोस्त ने हर्ष फायरिंग कर दी। इस दौरान चली गोली दूल्हे की बहन मनीषा के सिर में जा लगी। गोली लगते ही समारोह में मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई। परिजन गंभीर रूप से घायल मनीषा को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दो बच्चों की थी मां दूल्हे की बहन

मृतका की पहचान मनीषा (30) के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब 10 साल पहले रेवाड़ी निवासी खुशीराम के साथ हुई थी। वह दो बच्चों की मां थी और अपने भाई अमनदीप की शादी में शामिल होने के लिए बहादुरगढ़ आई हुई थी। भाई की शादी में परिवार के साथ खुशियां मनाने आई मनीषा की इस तरह अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अस्पताल में पत्नी की मौत के बाद पति खुशीराम भी बेसुध नजर आया। जिस घर में शादी का जश्न चल रहा था, वहां अब मातम पसरा हुआ है।

दोस्त पर फायरिंग का आरोप

घटना की सूचना मिलते ही एसीपी प्रदीप नैन समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। मामले की जांच के लिए थाना पुलिस के साथ सीआईए की टीमें भी लगाई गई हैं। दूल्हे के दोस्त दीपक पर हर्ष फायरिंग करने का आरोप सामने आया है। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की जानकारी भी सामने आई है।