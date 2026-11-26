Haryana News: रोहतक में हुए गैंगवार में एक ऐसा युवक भी मारा गया जिसका अपराध से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। बुधवार रात मिलन ढाबे पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 26 वर्षीय हिमांशु भी मारा गया, जिसका इन सब से कोई लेना-देना नहीं था। वह ढाबे पर खाना लेने गया था, लेकिन गोलीबारी की चपेट में आकर जान गंवा बैठा।

बेगुनाह को भी छलनी किया

हिमांशु रोहतक की बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में एमबीए का छात्र था और पिता के साथ खेती में हाथ बंटाता था। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और बुधवार को भालौठ गांव में अपनी बड़ी बहन के ससुराल आया हुआ था। रात में वह जीजा के लिए मिलन होटल से खाना पैक कराने गया था। गोलियां चलने पर वह जान बचाने के लिए भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे भी विरोधी गैंग का साथी समझकर पीछा किया और गोलियों से भून दिया। पुलिस रिकॉर्ड में भी हिमांशु के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है।

मारे गए तीनों युवक अपराधी

पुलिस जांच में सामने आया है कि निशाने पर आए तीनों युवक सन्नी रिटोलिया और अंकित उर्फ बाबा गैंग से जुड़े थे। रिंकू पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत 5 केस दर्ज थे। अगस्त 2023 में बेरी में हुई फायरिंग में वह बाल-बाल बचा था। विनीत और यश पर दोनों को मार्च 2022 में रिटौली गांव में हुए डबल मर्डर के मामले में एसटीएफ ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। विनीत पर हत्या समेत 4 केस दर्ज थे।

खचाखच भरा था ढाबा

डीएसपी ऋषि कांत के अनुसार, ढाबा मालिक ने पुलिस को बताया है कि घटना के समय वहां करीब 40 से 50 लोग खाना खाने आए हुए थे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि हमलावरों की संख्या 5 थी, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है।