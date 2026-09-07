Hisar News: हिसार में कचरा उठाने वाली गाड़ी पर हमला, सफाई कर्मचारी यूनियन प्रधान सुरेंद्र गोलू गिरफ्तार

Hisar Garbage Truck Vandalism: हरियाणा के हिसार में डोर-टू-डोर कचरा इकट्ठा करने के अभियान के दौरान बवाल हो गया। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू को सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी को रोकने, उसके शीशे तोड़ने, चालक से मारपीट करने और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस सुरेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंची थी। वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों ने कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस को उन्हें अपने साथ ले जाने से रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सेक्टर-13 मार्केट में कचरा गाड़ी रोकने का आरोप
मामले की शुरुआत नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता नवीन कुमार की शिकायत से हुई। नवीन कुमार वार्ड नंबर 14 में चल रहे डोर-टू-डोर सफाई अभियान के ओवरऑल इंचार्ज हैं। शिकायत के मुताबिक कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन का चालक नरेंद्र कुमार पुलिसकर्मी की मौजूदगी में सेक्टर-13 मार्केट पहुंचा था। इसी दौरान सुरेंद्र उर्फ गोलू, पवन और उनके कुछ साथी बाइक से वहां पहुंचे और कचरा गाड़ी के आगे बाइक खड़ी कर उसका रास्ता रोक दिया। आरोप है कि इस दौरान पवन ने वाहन में मौजूद पुलिसकर्मी से बहस की। इसके बाद सुरेंद्र ने ईंटों से वाहन के शीशों पर हमला कर उन्हें तोड़ दिया। चालक के साथ हाथापाई करने और वाहन की चाबी छीनने का भी आरोप है। आरोपियों ने नुकीले औजार से वाहन के चारों टायर भी पंचर कर दिए।
सरकारी काम में बाधा और संपत्ति को नुकसान का केस
पुलिस ने सुरेंद्र उर्फ गोलू, पवन और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार केस में सरकारी काम में बाधा डालने, कर्मचारियों के साथ मारपीट, धमकी और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने से संबंधित आरोप शामिल हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाल रही है। सुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस टीम नगर निगम कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। कर्मचारियों ने पुलिस से आरोपी को ले जाने से रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद कुछ समय के लिए कार्यालय परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस टीम सुरेंद्र को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के बाद सफाई कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।
मलिक चौक पर भी कचरा वाहन को घेरने का आरोप
हिसार में कचरा संग्रहण वाहनों को निशाना बनाने का यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले मलिक चौक के पास भी एक कचरा वाहन के चालक के साथ कथित मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। चालक के अनुसार वह पारिजात चौक से कचरा लेकर जा रहा था। इसी दौरान करीब 20-25 लोग कई मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचे और वाहन को घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने चालक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, उसे वाहन से नीचे उतारा और उसके कपड़े फाड़ दिए। चालक ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने कचरा वाहन की चाबी और जरूरी दस्तावेज छीन लिए तथा काम जारी रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पहले से तनाव
हिसार में सफाई व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से नगर निगम प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच तनाव बना हुआ है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में कचरा जमा होने की समस्या सामने आई थी। प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा के बीच वैकल्पिक व्यवस्था से कचरा उठाने की कोशिश की थी, जिसके दौरान कई जगह विरोध और झड़प की घटनाएं भी हुईं। नगर निगम ने हाल में कई वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए टिप्पर चलाए थे। इसी दौरान कुछ वाहनों में तोड़फोड़ और टायर पंचर किए जाने की शिकायतें भी सामने आईं। कुछ मामलों में CCTV फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है।