Hisar Crime News: हिसार में पूर्व सरपंच की संदिग्ध हालात में मौत, बेटे पर आरोप, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार

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Amit Upadhyay
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Hisar Ex Sarpanch Death: हिसार जिले के खारिया गांव के पूर्व सरपंच हवा सिंह सिहाग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे चंदन नगर में शराब का ठेका चलाते थे। उनकी हत्या का आरोप उनके बेटे पर लगा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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हिसार में पूर्व सरपंच की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है और अब इसे हत्या माना जा रहा है।

Hisar Crime News: हरियाणा के हिसार जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के खारिया गांव के पूर्व सरपंच हवा सिंह सिहाग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि परिजन इसे हत्या मान रहे हैं और इसका आरोप मृतक के ही बेटे पर लगाए गए हैं। आरोप है कि उनके बेटे ने ही उनकी हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार भी रुकवा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है।

आखिर क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच हवा सिंह हिसार के चंदन नगर इलाके में रह रहे थे और पार्टनरशिप में शराब का ठेका चलाते थे। संदिग्ध हालातों में हुई उनकी मौत के बाद खारिया गांव में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। हालांकि परिवार को कुछ संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार को बीच में ही रुकवा दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

शरीर पर मिले चोट के निशान

पूर्व सरपंच की मौत के बाद उनके शरीर पर मिले चोट के निशान ने इस पूरे मामले को संदेहास्पद बना दिया। मृतक के शरीर और चेहरे पर चोट के कई निशान देखे गए हैं, जो यह इशारा करते हैं कि मौत से पहले या तो उनके साथ हाथापाई हुई थी या उन्हें गंभीर शारीरिक प्रताड़ना दी गई थी। इन चोटों के निशान ही वह मुख्य वजह हैं, जिसके चलते परिवार का हत्या का शक गहरा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये चोटें किस वजह से आईं।

बेटे पर लगा हत्या का आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में पूर्व सरपंच के बेटे पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीमें हरकत में आ गईं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।