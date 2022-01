दुबई के नाम पर ठगे 3.60 लाख, फोन पर भेजा वीजा और टिकट : Cheated In The Name Of Dubai

आज समाज डिजिटल, हिसार:

Cheated In The Name Of Dubai : हिसार के गांव ढाणी कुम्हारन के युवक मोहित से लाखों रुपये ठग लिए। वारदात को अंजाम देने वाला बरनाला का रहने वाला बलबीर है। बलबीर ने मोहित को दुबई भेजने और वहां पर काम दिलाने का झांसा दिया था। इस झांसे से उसने तीन लाख 60 हजार रुपये ठग लिए।

बलबीर ने मोहित को न तो विदेश भेजा और न ही उसके रुपये वापस किए। बलबीर ने मोहित को भरोसे में लेने के लिए फर्जी वीजा और टिकट भी भेजा था। ठगी का शिकार मोहित पूरा दिन अमृतसर एयरपोर्ट पर घूमकर लौट आया। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस मामले में मोहित की शिकायत पर आरोपी बलबीर के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है।

16 जून को हुई थी बलबीर से मुलाकात Cheated In The Name Of Dubai

मोहित ने बताया कि बलबीर के साथ उसकी मुलाकात 16 जून को गांव में हुई थी। बलबीर ने उसे बताया था कि वह युवकों को विदेश में भिजवाकर वहां काम दिलवाता हैं। बलबीर ने कहा कि अगर वह जाना चाहता तो बताए। वह उसको भी दुबई भेज देगा और इसके लिए चार लाख रुपए का खर्चा होगा। इसके बाद बलबीर ने कभी रजिस्ट्रेशन तो कभी वेरिफिकेशन के नाम पर उससे 50 हजार रुपए ले लिए। इसके बाद तैयारी पूर होने की बात बोलकर 19 जुलाई को गांव में आकर उससे 3 लाख 10 हजार रुपये और ले गया। मोहित ने बताया कि 17 अगस्त को बलबीर ने उसके फोन पर वीजा की फोटो भेज दी और कहा कि तुम्हारा काम बन गया है। 26 अगस्त को दुबई रवाना होना है।

अमृतसर एयरपोर्ट पर घूमता रहा मोहित Cheated In The Name Of Dubai

मोहित के अनुसार 26 अगस्त को वह पूरा दिन अमृतसर एयरपोर्ट पर घूमता रहा, लेकिन वहां पर बलबीर उसका वीजा और टिकट लेकर नहीं पहुंचा। मोहित ने जब किसी जानकार से वीजा और टिकट चैक करवाया तो उसे मालूम हुआ कि उसके पास फर्जी कागज भेजे गए हैं। जब उसने बलबीर ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने धमकी देते हुए पैसे देने से मना कर दिया।

