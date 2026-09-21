हरियाणा के हिसार जिले में प्रेम विवाह पर ग्रामवासी सख्त रुख अपना रहे हैं। जिले के आर्य नगर गांव में रविवार को हुई एक सामाजिक पंचायत में प्रेम विवाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।

Haryana News: हरियाणा के हिसार जिले में प्रेम विवाह पर ग्रामवासी सख्त रुख अपना रहे हैं। जिले के आर्य नगर गांव में रविवार को हुई एक सामाजिक पंचायत में प्रेम विवाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पंचायत ने सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ विवाह करने वाले युवक-युवती के सामाजिक बहिष्कार और उन्हें गांव में रहने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।

प्रेम विवाह को सामाजिक समस्या बताया

पंचायत में गांव के सरपंच, पंचायत प्रतिनिधियों और कई प्रमुख ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। पंचायत के सदस्यों ने ऐसे विवाहों को बढ़ती सामाजिक समस्या बताते हुए कहा कि एक ही गांव के युवक-युवती के बीच विवाह से कई बार परिवारों के बीच विवाद और सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा होता है।

गांव के 3 मामलों के बाद फैसला

पंचायत का यह फैसला हाल के महीनों में गांव में सामने आए ऐसे तीन मामलों के बाद लिया गया। बताया गया कि इन मामलों में एक ही गांव के युवक-युवतियों ने प्रेम संबंधों के बाद विवाह किया था। पंचायत सदस्यों के अनुसार, बैठक का उद्देश्य ऐसे मामलों को बढ़ने से रोकना और युवाओं को इनके कथित सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूक करना था।

गांव में रहने की अनुमति नहीं होगी

पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार, यदि गांव का कोई युवक और युवती आपस में विवाह करते हैं तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा और उन्हें गांव में रहने की अनुमति नहीं होगी। उनके परिवार के सदस्यों या इस विवाह का समर्थन करने वाले अन्य लोगों पर भी सामाजिक बहिष्कार लागू करने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने दावा किया कि यह निर्णय गांव में सामाजिक सद्भाव और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।