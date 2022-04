जिला के करीब एक हजार युवाओं को हैलमेट बांटे जाएंगे

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत (Helmets will be distributed to about one thousand youth of the district) सांसद संजय भाटिया ने शुक्रवार को उपायुक्त सुशील सारवान के साथ मंत्रणा कर 18 प्लस के युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम करने की योजना तैयार की है। सांसद संजय भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के करीब एक हजार युवाओं को एक ही दिन में हैलमेट बांटे जाएंगे। यही नहीं, इस कार्यक्रम में उन युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेषज्ञों के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी अपने सुझाव देंगे।

विद्यार्थियों के साथ-साथ संबंधित प्राचार्य भी आमंत्रित किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि यह एक मेगा इवेन्ट होगा। इस कार्यक्रम में कालेज के विद्यार्थियों के साथ-साथ संबंधित प्राचार्य भी आमंत्रित किए जाएंगे। डीसी सुशील सारवान ने सांसद संजय भाटिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से विशेष भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पानीपत व समालखा एसडीएम के माध्यम से 18 प्लस युवाओं की लिस्ट तैयार करवाई जाएगी, जिनके ड्राईविंग लाईसैंस बन चुके हैं।