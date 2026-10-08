Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज क्या है सोने-चांदी का भाव, चेक करें लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 कैरेट सोना ₹1,49,560 और 22 कैरेट सोना ₹1,37,100 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है। वहीं 18 कैरेट का भाव ₹1,12,170 प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत की बात करें, तो वह 2.35 लाख प्रति किलोग्राम है।

Haryana Gold Silver Rates Today: अगले कुछ सप्ताह में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा और सोने-चांदी की खरीदारी भी बढ़ जाएगी। शादियों के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में उछाल आ सकता है। हालांकि अभी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण सोने-चांदी की कीमतें कम हैं। आज हरियाणा में सोने की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 कैरेट सोना आज भी ₹1,49,560 प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि चांदी की कीमत भी 2,35,000 रुपये प्रति किलो है। हालांकि अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमतें थोड़ा बदल सकती हैं।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,560 प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह 22 कैरेट सोना ₹1,37,100 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। 18 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,12,170 प्रति 10 ग्राम है। वहीं 14 कैरेट सोने का भाव ₹87,240 प्रति 10 ग्राम है और इसमें भी कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आज हरियाणा में सोने की कीमतें कल जैसी ही हैं। हालांकि अगर आप सोने की ज्लेवरी बनवा रहे हैं, तो मेकिंग चार्जेस मिलाकर आखिरी कीमत ज्यादा हो सकती है। आप कोई भी ज्वेलरी खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर्स से रेट जरूर चेक कर लें।

आज का चांदी का भाव भी जानिए

हरियाणा में आज चांदी का रेट 2,35,000 प्रति किलोग्राम है। इस हिसाब से देखें, तो 10 ग्राम चांदी की कीमत 2350 रुपये है। 1 ग्राम चांदी की कीमत 235 रुपये है। हालांकि चांदी का स्थानीय खुदरा भाव शहर, ज्वेलर और कारोबार के समय के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए चांदी खरीदने से पहले स्थानीय सराफा बाजार में उसी दिन का भाव जरूर जांच लें। सोने के साथ चांदी की कीमत पर भी निवेशकों और ग्राहकों की नजर रहती है।

ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ रेट न देखें

अगर आप हरियाणा में सोने की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो केवल प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत देखकर खरीदारी न करें। अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज, GST और अन्य लागू शुल्क शामिल हो सकते हैं। खरीदारी से पहले सोने की शुद्धता, हॉलमार्क और अंतिम बिल में लगाए गए सभी शुल्क की जांच करना जरूरी है। खास तौर पर ज्वेलरी खरीदते समय हॉलमार्क की जानकारी जरूर देखें।