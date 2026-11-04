Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 4 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 3160 रुपये बढ़कर 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,900 रुपये हो गया। वहीं चांदी 220 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गई।

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। सोने के सभी प्रमुख कैरेट के भाव में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना बढ़कर 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,900 रुपये हो गई है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 1,07,100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। चांदी की कीमत भी 220 रुपये प्रति ग्राम यानी 2,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सोने-चांदी की कीमतों में इस तेजी से गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है।

जानिए 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले दिन इसका भाव 1,39,640 रुपये था। इस तरह 24 कैरेट सोना 3,160 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,000 रुपये से बढ़कर 1,30,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसमें 2,900 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 18 कैरेट सोने का भाव भी 1,04,730 रुपये से बढ़कर 1,07,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। यानी इसमें 2,370 रुपये की तेजी आई है। सोने के अन्य विकल्पों की बात करें तो 14 कैरेट गोल्ड का भाव भी बढ़ा है। आज हरियाणा में 14 कैरेट सोना 83,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 81,460 रुपये थी। इस तरह इसमें 1,840 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

हरियाणा में चांदी का ताजा भाव कितना है?

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आज हरियाणा में चांदी का भाव 220 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,20,000 रुपये बैठती है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा निवेश और औद्योगिक जरूरतों में भी होता है। ऐसे में इसकी कीमतों में होने वाले बदलाव का असर खरीदारों और निवेशकों दोनों पर पड़ता है।

सोना-चांदी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने और चांदी की कीमतें रोजाना बदलती रहती हैं। अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और अन्य शुल्कों के कारण भाव में अंतर हो सकता है। इसके अलावा आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज और 3 प्रतिशत GST भी अलग से देना पड़ सकता है। इसलिए खरीदारी करने से पहले ताजा रेट की पुष्टि करें और सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क तथा HUID नंबर जरूर जांचें।