Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने की कीमतों में मामूली उछाल, चेक करें लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today:हरियाणा में शनिवार को सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,42,580 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट का रेट ₹1,30,700 रहा। चांदी का भाव करीब ₹230 से ₹240 प्रति ग्राम बताया गया है।

Haryana Gold Silver Price Today, 24 October 2026: हरियाणा में अगर आप आज सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के ताजा भाव जरूर जान लें। 24 अक्टूबर को सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी श्रेणियों के सोने के दाम बढ़े हैं। वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹230 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच बताई जा रही है। ऐसे में त्योहारों, शादी-ब्याह या निवेश के लिए कीमती धातुएं खरीदने वालों के लिए कीमतों पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि ध्यान रखें कि सोने-चांदी के भाव शहर, स्थानीय बाजार और ज्वेलर के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,42,580 प्रति 10 ग्राम है। शुक्रवार को इसका भाव ₹1,42,470 था। इस तरह 24 कैरेट सोना ₹110 महंगा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोने का रेट बढ़कर ₹1,30,700 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पिछले दिन यह ₹1,30,600 था। 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव ₹1,06,940 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत ₹1,06,850 थी। इसके अलावा 14 कैरेट सोने का रेट आज ₹83,170 प्रति 10 ग्राम है, जबकि शुक्रवार को यह ₹83,110 था। इन आंकड़ों के अनुसार सोने की सभी चारों श्रेणियों में मामूली तेजी देखने को मिली है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत पर भी खरीदारों की नजर है। आज हरियाणा में चांदी का भाव करीब ₹230 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,300 से ₹2,400 और एक किलोग्राम चांदी का भाव करीब ₹2.30 लाख से ₹2.40 लाख हो सकता है। चांदी की कीमत में शहर और विक्रेता के हिसाब से अंतर संभव है। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान

सोने की कीमत उसकी शुद्धता यानी कैरेट के आधार पर तय होती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि आभूषण बनाने में आमतौर पर 22 और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। 14 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अलावा आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज और लागू GST भी कुल कीमत में जुड़ते हैं। इसलिए केवल सोने के प्रति 10 ग्राम भाव के आधार पर अंतिम बिल का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। खरीदारी से पहले हॉलमार्क और HUID की जांच करना भी जरूरी है।