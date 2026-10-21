Haryana Gold Silver Rate: हरियाणा में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? चेक करें लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 21 अक्टूबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत करीब 230 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए 21 अक्टूबर के ताजा भाव सामने आए हैं। बुधवार को उपलब्ध रेट लिस्ट के अनुसार सोने की सभी कैरेट श्रेणियों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, चांदी का भाव 230 रुपये प्रति ग्राम बताया गया है। अगर आप सोने के गहने या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि अलग-अलग बाजारों और ज्वेलर्स के भाव में अंतर हो सकता है।

हरियाणा में 24 और 22 कैरेट सोने का भाव

21 अक्टूबर को हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन इसका भाव 1,48,040 रुपये था। इस तरह एक दिन में 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,970 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोना माना जाता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश, सिक्के और गोल्ड बार खरीदने के लिए किया जाता है। हरियाणा में 22 कैरेट सोने का भाव 21 अक्टूबर को 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इस सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है।

18 और 14 कैरेट सोने का ताजा भाव

18 कैरेट सोने की कीमत 21 अक्टूबर को 1,09,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 20 अक्टूबर को इसका भाव 1,11,030 रुपये था। इस तरह 18 कैरेट सोने की कीमत में 1,480 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव आज 85,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन इसकी कीमत 86,360 रुपये थी। इस हिसाब से 14 कैरेट सोने के भाव में 1,150 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। 18 और 14 कैरेट सोने में शुद्ध सोने के साथ अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल अलग-अलग तरह के आभूषण बनाने में किया जाता है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव क्या है?

21 अक्टूबर को चांदी की कीमत 230 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,300 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 23,000 रुपये और एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये होती है। हालांकि यह भाव अलग-अलग शहरों में अलग हो सकता है। इसे पूरे हरियाणा का आधिकारिक बाजार भाव नहीं माना जाना चाहिए। चांदी खरीदने से पहले स्थानीय बाजार में इसकी शुद्धता और ताजा कीमत की जांच करना जरूरी है।