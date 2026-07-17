Haryana CM News : देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को मिला : सीएम

कहा, पहले भारत अवसर खोजता था और आज विश्व भारत में अवसर खोज रहा

Haryana CM News (आज समाज), जींद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व व ग्रीन एनर्जी के संकल्प का परिणाम है कि आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है। आज दुनिया मान चुकी है कि यह मोदी का भारत है और केवल सपने देखने वाला भारत नही है।

संकल्प से विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी शुक्रवार को जींद में रेलवे जंक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद हुडा ग्राऊंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

प्रदेश को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

इस दौरान 15 हजार करोड़ की नौ परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था लेकिन आज विश्व भारत की तकनीक अपनाना चाहता है। पहले भारत अवसर खोजता था और आज विश्व भारत में अवसर खोज रहा है। पहले दुनिया पूछती थी कि क्या भारत कर पाएगा, आज दुनिया कहती है कि भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

आज हम नए मानक तय कर रहे

भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर पूरी दुनिया के लिए नए मानक तय करता है। प्रधानमंत्री ने देश की दिशा व दशा को बदलने का काम किया है। केवल विकास की इमारतें नही खड़ी की बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल चुकी है।

आज देश के किसी भी कोने में चले जाओ वहां आधारभूत परियोजना या संरचना पर काम होता दिखाई देता है। चाहे एक्प्रेसवे हो, कोरीडोर हो, पुल हो, बंदरगाह का विकास हो, देश का हर हिस्सा विकास का साक्षी बन रहा है। आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विकास नीतियों का परिणाम है।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिली

हरियाणा में आज चलाई गई पहली हाइड्रोजन ट्रेन के कुल 10 कोच हैं और 682 सीटों वाली इस ट्रेन में 2600 यात्री सफर कर सकेंगे। पर्यावरण को शून्य नुकसान पहुंचाने वाली यह ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। यह जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। ये लगभग 90 किलोमीटर लंबा रूट है। इस रूट का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह एक नॉन-इलेक्ट्रिफाइड (बिना बिजली वाला) ब्रांच लाइन है, जहां वर्तमान में प्रदूषण फैलाने वाले डीजल इंजन चलते हैं। डीजल इंजनों को रिप्लेस करने के लिए ये परफेक्ट रूट है।

कितना किराया चुकाना होगा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। इसका जींद से सोनीपत का किराया 5 रुपए से 25 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। टिकट सामान्य रेलवे बुकिंग सिस्टम और यूटीएस ऐप से उपलब्ध होंगे। इस ट्रेन में यात्री अपने स्टेशन के अनुसार किराया चुकाकर यात्रा कर सकेंगे।

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