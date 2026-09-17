गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में नया ट्विस्ट! बाइक सवार शिवानी चौहान का AAP कनेक्शन आया सामने

Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में बाइक सवार शिवानी चौहान की राजनीतिक पृष्ठभूमि सामने आई. वह 2022 में AAP के टिकट पर कालकाजी से MCD चुनाव लड़ चुकी हैं.

Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर हुए कथित हिट-एंड-रन मामले में चर्चा में आई 27 साल की बाइक सवार शिवानी चौहान उर्फ सिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी सामने आई है. शिवानी ने 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के टिकट पर कालकाजी वार्ड से चुनाव लड़ा था. उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष थी.

2022 के चुनावी हलफनामे में 45 लाख से अधिक की संपत्ति

शिवानी के 2022 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल घोषित संपत्ति 45,67,005 रुपये थी और उन पर कोई देनदारी नहीं थी. हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता फैशन डिजाइन में बैचलर ऑफ डिजाइन बताई गई थी, जिसे उन्होंने 2018 से 2022 के बीच फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से पूरा किया.

उनकी घोषित संपत्तियों में कालकाजी के गोविंदपुरी में 58.52 वर्ग फुट गैर-कृषि भूमि भी शामिल थी. इसे 30 अगस्त 2022 को 35.36 लाख रुपये में खरीदा गया था. उनके पास 20,000 रुपये नकद और 2.22 लाख रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि थी. वित्त वर्ष 2021-22 में उनकी आय 4,46,600 रुपये घोषित की गई थी.

शिवानी AAP की स्वयंसेवक और पार्टी की युवा शाखा से जुड़ी रही हैं. उनके पिता रोशन चौहान पार्टी के ट्रेड विंग से जुड़े बताए जाते हैं.

वायरल वीडियो के बाद मामला चर्चा में

गुरुग्राम में रविवार को शिवानी अपनी Aprilia RS 457 बाइक चला रही थीं, तभी कथित तौर पर एक Maruti Suzuki Ciaz ने उन्हें टक्कर मार दी. वायरल वीडियो में कार को बाइक की ओर बढ़ते और टक्कर के बाद शिवानी को सड़क पर गिरते देखा गया. पुलिस ने फुटेज की जांच के बाद मामले में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी.

गुरुग्राम कोर्ट में मंगलवार को बयान दर्ज कराने पहुंचीं शिवानी ने कार में सवार दो अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा, “कार में दो और लोग भी थे. उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाना चाहिए. उन्हें सजा मिलनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी.”

आरोपी पक्ष के आरोप पर शिवानी का जवाब

असबाब के चालक दल द्वारा लगाए गए “पीड़ित कार्ड” के आरोप पर शिवानी ने कहा: “उनके अनुयायी कह रहे हैं कि मैं पीड़ित कार्ड खेल रहा हूं और अनुयायियों के लिए यह सब कर रहा हूं.” उन्होंने कहा कि 2022 में उन्होंने कालकाजी से नगर निगम चुनाव लड़ा था और वह सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थीं.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. गुरुग्राम के डीसीपी (ईस्ट) संदीप कुमार ने फुटेज के आधार पर टक्कर को जानबूझकर किया गया बताया.

उन्होंने कहा, “साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहस के बाद उसने जान-बूझकर (बाइकर को) साइड से टक्कर मारी… उसका मकसद पीड़ित की जान लेना था. पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसका मकसद उसे मारना ही था.”

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 समेत पीछा करने और महिला की गरिमा के विरुद्ध कृत्य से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं. आरोपी जिम संचालक कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को राजस्थान के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद कल्याण ने कथित तौर पर हिरासत से भागने की कोशिश की और गिरकर घायल हो गया.