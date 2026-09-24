Gurugram Road Rage: गुरुग्राम में महिला की कार रोककर रॉड से हमला, आरोपी स्कॉर्पियो चालक फरार, 25 दिन बाद FIR

Gurugram Road Rage Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर रोड रेज का एक और मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि काली स्कॉर्पियो में सवार व्यक्ति ने उनकी कार को टक्कर मारने के बाद रास्ता रोक लिया और लोहे की रॉड से कार की हेडलाइट तोड़ दी। घटना 27 अगस्त की रात AIT चौक के पास की बताई जा रही है। घटना के दौरान महिला की मां भी कार में मौजूद थीं। मामले में करीब 25 दिन बाद 22 सितंबर को सेक्टर-56 थाने में FIR दर्ज की गई। आरोपी की पहचान अभी नहीं हो सकी है।
AIT चौक पर हुआ पूरा घटनाक्रम
28 साल की शिकायतकर्ता अपनी 51 वर्षीय मां साथ 27 अगस्त की रात करीब 10 बजे स्विफ्ट कार से पास के एक पेट्रोल पंप की ओर जा रही थीं। AIT चौक पर सिग्नल के दौरान उनके आगे एक काली स्कॉर्पियो खड़ी थी। सिग्नल हरा होने के बाद उन्होंने हॉर्न बजाया। आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक ने पहले अपनी गाड़ी बाईं ओर की, लेकिन इसके बाद अचानक उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी। इसके बाद चालक ने उनकी कार को ओवरटेक किया और रास्ता रोक दिया।
रॉड से तोड़ी कार की हेडलाइट
शिकायतकर्ता के मुताबिक स्कॉर्पियो चालक ने कार रोकने के बाद दोनों महिलाओं के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद उसने लोहे की रॉड निकाली और उनकी कार की हेडलाइट पर वार किया। घटना के बाद आरोपी स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड होने की बात भी सामने आई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने घटना की रात ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने पुलिस को डैशकैम फुटेज उपलब्ध होने की जानकारी देने के बावजूद फुटेज नहीं देखी और सेक्टर-56 थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा।
पुलिस ने दर्ज नहीं की FIR
महिला का दावा है कि उसी रात उन्होंने घटना की शिकायत संबंधित थाने में दी थी और इसके बाद भी कई बार पुलिस से संपर्क किया, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह भी कहना है कि अस्थायी नंबर होने के कारण वाहन चालक को ट्रेस करने में परेशानी का हवाला दिया गया और पहली शिकायत को उनकी जानकारी के बिना बंद कर दिया गया। घटना के करीब 25 दिन बाद 21 सितंबर को महिला ने दूसरी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 22 सितंबर को सेक्टर-56 थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
FIR दर्ज होने के बावजूद रिपोर्ट के समय तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर, घटनास्थल के CCTV फुटेज और उपलब्ध डैशकैम रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। AIT चौक पर CCTV कैमरे लगे होने की जानकारी भी शिकायतकर्ता ने दी है। फिलहाल पुलिस जांच का मुख्य फोकस आरोपी की पहचान करने और घटना की पूरी परिस्थितियों को स्पष्ट करने पर है।