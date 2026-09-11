Haryana News: गुरुग्राम में NDA और CDS परीक्षाओं के लिए तैयारियां तेज, 11,896 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

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Sudhanshu Chouhan
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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एनडीए और सीडीएस परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

Haryana News: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एनडीए और सीडीएस परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में 13 सितंबर को सीडीएस और एनडीए की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए गुरुग्राम में कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 11,896 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

सीईओ ने की बैठक

परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय में सीईओ जिला परिषद सुमित कुमार की अध्यक्षता में सेंटर सुपरवाइजर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा के दौरान आयोग के निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीईओ ने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील है। सभी अधिकारी इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

11,896 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को जिले में सीडीएस और एनडीए की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए गुरुग्राम में कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 11,896 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

तीन और दो चरणों में होगी परीक्षा

सीडीएस परीक्षा तीन चरणों में, जबकि एनडीए परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी। उन्होंने सेंटर सुपरवाइजर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। बैठक में यूपीएससी की ओर से सेक्शन आफिसर प्रांजल वर्मा, सहायक सेक्शन आफिसर चिरंजीवी दीपक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु बोकन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।