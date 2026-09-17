हरियाणा के गुरुग्राम में फरीदाबाद रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार देर रात ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू सीमेंट मिक्सचर ट्रक ने आगे चल रही 7 कारों और 2 बाइक समेत 11 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में फरीदाबाद रोड पर बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू सीमेंट मिक्सचर ट्रक ने आगे चल रही 7 कारों और 2 बाइक समेत 11 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

कई किलोमीटर लंबा जाम लगा

पुलिस के अनुसार, हादसा घाटा टी-प्वाइंट से पारस क्वार्टियर्स की ओर ढलान पर रात करीब 9:45 बजे हुआ। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों का मलबा फैल गया और करीब कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दुर्घटना के बाद से आधी रात तक काफी निजी और व्यावसायिक वाहन फंसे रहे।

यात्रियों को पैदल चलना पड़ा

हालत यह हो गई कि आउटस्टेशन से लौट रहे कई परिवारों और यात्रियों को कैब छोड़कर काफी दूर तक सामान लेकर पैदल चलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ग्वाल पहाड़ी पहुंचकर दिल्ली और फरीदाबाद जाने के लिए दूसरे वाहन पकड़े। क्षतिग्रस्त कारों में एक इलेक्ट्रिक कैब और नई खरीदी गई ग्रैंड विटारा भी शामिल थी, जिस पर अस्थायी नंबर लगा हुआ था। दूसरे ट्रक में करीब 50 टन पत्थर लदे थे।

ढलान पर ब्रेक फेल हुए

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी के मुताबिक मिक्सचर ट्रक घाटा टी-प्वाइंट से पारस क्वार्टियर्स की ओर जा रही थी। ढलान पर पहुंचते ही उसके ब्रेक फेल हो गए। इसके बाद ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सामने चल रहे वाहनों को एक के बाद एक टक्कर मारता चला गया। आखिर में ट्रक पत्थरों से भरे डंपर से टकराकर धीमा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। वह खाई में गिरने से कुछ फीट पहले रुक गया। मिक्सचर ट्रक को रोकने के लिए उसके पहियों के नीचे पत्थर रखे गए।

ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से हटाए वाहन

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस के अनुसार किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को एक-एक कर सड़क से हटाया गया। रात करीब 11:30 बजे यातायात सामान्य होना शुरू हुआ और करीब एक घंटे में जाम पूरी तरह खुल गया।