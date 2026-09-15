Gurugram Accident Case: गुरुग्राम रोड रेज केस में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जोड़ी हत्या के प्रयास की धारा

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Amit Upadhyay
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Gurugram Biker Accident Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार किया है। CCTV फुटेज के विश्लेषण के बाद केस में हत्या के प्रयास से जुड़ी धारा जोड़ी गई है। पुलिस ने महिला बाइकर के बयान भी दर्ज किए हैं।
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गुरुग्राम में महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने वाले कल्याण बैंसला को अरेस्ट कर लिया गया है।

Gurugram Biker Hit Case Update: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। अब जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों का विश्लेषण करने के बाद केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 भी जोड़ी गई है। धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई जांच

यह मामला तब सामने आया जब महिला बाइकर से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक कार महिला की बाइक से टक्कर मारती दिखाई देती है, जिसके बाद महिला सड़क पर गिरती और कुछ दूरी तक घिसटती नजर आती है। महिला बाइकर ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि कार पहले उनका पीछा कर रही थी और इसके बाद जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। घटना में उसे मामूली चोटें आईं। वह सुरक्षा गियर पहने हुए थी। गुरुग्राम पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सेक्टर-56 थाने में केस दर्ज किया। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाने तथा चोट पहुंचाने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया था।

CCTV फुटेज की जांच के बाद जोड़ी धारा 109

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज का विश्लेषण किया। इसके बाद पुलिस ने FIR में BNS की धारा 109 जोड़ दी। इस बदलाव के बाद मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी या यह किसी सड़क विवाद के दौरान हुई दुर्घटना थी। घटना के वीडियो, CCTV फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।

कालकाजी पहुंची पुलिस, बाइकर के बयान की तैयारी

मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए गुरुग्राम पुलिस की टीम महिला बाइकर के कालकाजी स्थित घर पहुंची है और उसके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है। पुलिस महिला का विस्तृत बयान लेकर घटना से जुड़े आरोपों और उपलब्ध वीडियो फुटेज का मिलान कर रही है। जांच में महिला के बयान, उसके साथ मौजूद अन्य बाइक सवारों के बयान, CCTV फुटेज और बाइक पर लगे कैमरे से मिले वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि सड़क पर रोड रेज, लापरवाही से ड्राइविंग और कानून तोड़ने की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।