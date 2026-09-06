Haryana News: गुरुग्राम में ठगों ने चोरी का डर दिखाकर रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 5 लाख के कंगन ठगे

हरियाणा के गुरुग्राम में खुद को पुलिसकर्मी बताकर ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शातिर ठग एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाकर उनके 5 लाख रुपये की कीमत के सोने के कंगन लेकर फरार हो गए।

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में खुद को पुलिसकर्मी बताकर ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शातिर ठग एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाकर उनके 5 लाख रुपये की कीमत के सोने के कंगन लेकर फरार हो गए। यह वारदात गुरुग्राम के सेक्टर-7 एक्सटेंशन इलाके में रहने वाली 65 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर सरला कुमारी के साथ हुई।

बदमाशों का डर दिखाया

मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो ठगों ने खुद को पुलिस विभाग का अधिकारी बताया और अपना आईडी कार्ड दिखाया। उन्होंने महिला को डराते हुए कहा कि आगे चेकिंग चल रही है और माहौल ठीक नहीं है। इसलिए, वे अपने सोने के कड़े सरेआम पहनकर न घूमें। ठगों ने महिला को झांसे में लिया और एक सफेद कागज देकर कहा कि वे अपने कंगन इसमें लपेटकर पर्स में रख लें। मदद करने के बहाने एक ठग ने कंगन अपने हाथ में लिए और उन्हें कागज में लपेटने का नाटक किया। ठगों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए असली कंगन गायब कर दिए और महिला को कागज की पुड़िया में नकली (आर्टिफिशियल) कंगन लपेटकर थमा दिए।

घर आकर हुआ खुलासा

जब महिला ने घर पहुंचकर घबराहट में पर्स से पुड़िया निकाली, तो उसमें नकली कंगन मिले। इसके बाद पीड़ित परिवार ने तुरंत न्यू कॉलोनी थाना पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। हाल ही में गुरुग्राम में पुलिस और जांच अधिकारी बनकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ करने और कुरियर में नशीले पदार्थ होने का डर दिखाकर भी लोगों से लाखों रुपये ऐंठने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

आरोपियों की तलाश में पुलिस

जांच अधिकारी रज्जाक खान का कहना है कि शिकायत मिलते ही उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया था। कंगन की टेंटेटिव कीमत के हिसाब से FIR दर्ज कर ली गई है। असली कीमत रिकवरी के बाद ही पता चलेगी। क्राइम ब्रांच को भी मामले की जानकारी दी गई है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।