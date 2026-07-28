Delhi-Jaipur Highway Accident: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सीएनजी से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, गैस रिसाव से मचा हड़कंप

By
Amit Upadhyay
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Delhi-Jaipur Highway Accident: गुरुग्राम के शिकोहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सोमवार को एक सीएनजी ट्रक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गया, जिससे ट्रक में लगी सीएनजी किट से गैस रिसाव शुरू हो गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने मौके पर गैस रिसाव को कंट्रोल किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यह हादसा गुरुग्राम के नजदीक हुआ।

CNG Gas Leak on Delhi-Jaipur Highway: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सोमवार को गुरुग्राम के शिकोहपुर के पास एक सीएनजी से लैस ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भीषण टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद गैस रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई। गैस लीक होने के कारण विस्फोट और आग लगने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन यातायात पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अग्निशमन विभाग की सतर्कता से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। प्रशासन के तुरंत एक्शन से एक बड़ा हादसा टल गया।

तेज रफ्तार ट्रक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराया

पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना सोमवार सुबह करीब पांच बजे हुई। दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक शिकोहपुर के पास आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से पीछे से जा भिड़ा। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के अचानक ब्रेक लगाने के कारण ट्रक चालक वाहन को समय पर नियंत्रित नहीं कर सका। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

सीएनजी किट से हुआ गैस का रिसाव

हादसे के बाद ट्रक में लगी सीएनजी किट से गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस लीक होने से हाईवे पर किसी भी समय आग लगने या विस्फोट होने का खतरा उत्पन्न हो गया, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना के समय रात्रि गश्त पर तैनात यातायात पुलिस के सिपाही संदीप सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल दोनों ओर से यातायात रुकवाकर घटनास्थल को सुरक्षित कराया। साथ ही डायल-112 पर सूचना देकर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और आसपास की दुकानों को बंद कराकर लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया।

दमकल टीम ने कंट्रोल किया गैस रिसाव

सूचना मिलते ही ईआरवी और अग्निशमन विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए गैस रिसाव को नियंत्रित किया और संभावित खतरे को टाल दिया। अधिकारियों के अनुसार समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दुर्घटना में ट्रक चालक और उसका हेल्पर मामूली रूप से घायल हुए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गुरुग्राम पुलिस ने सिपाही संदीप की तत्परता, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की।