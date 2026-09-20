Haryana News: गुरुग्राम में ब्लैक थार ने मचाया उत्पात, कैब में बैठे दो दोस्तों को रौंदने का प्रयास, एयरबैग से बची जान

गुरुग्राम में काले रंग की एक थार गाड़ी ने शनिवार रात जमकर उत्पात मचाया। सेक्टर-89 में नशे में धुत थार सवार युवक ने अपने ही दोस्तों की कैब को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई बार जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैब के अगले दोनों एयरबैग खुल गए और गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

Haryana News: गुरुग्राम में काले रंग की एक थार गाड़ी ने शनिवार रात जमकर उत्पात मचाया। सेक्टर-89 में नशे में धुत थार सवार युवक ने अपने ही दोस्तों की कैब को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई बार जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैब के अगले दोनों एयरबैग खुल गए और गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कैब ड्राइवर और उसमें सवार दोनों युवक बाल-बाल बच गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कैब को रौंदने का प्रयास

चशमदीदों के अनुसार दिल्ली नंबर की एक महिंद्रा थार गाड़ी में सवार होकर चार युवक सेक्टर-89 आए थे। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दो युवक थार से नीचे उतर गए। उन्होंने गुस्से में अपने घर वापस जाने के लिए रेपिडो एप के जरिए एक कैब बुक की और सड़क किनारे खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही कैब मौके पर पहुंची और दोनों युवक उसमें सवार हुए, थार चला रहे उनके साथी का गुस्सा बढ़ गया। उसने तैश में आकर अपनी भारी-भरकम थार गाड़ी से कैब को रौंदने का प्रयास शुरू कर दिया। कैब ड्राइवर ने चिल्ला कर उसे रुकने को भी कहा, लेकिन वह टक्कर मारता रहा।

गाड़ी के एयरबैग से बची जान

इस दौरान, कैब के अंदर ड्राइवर और दोनों युवक मौजूद थे, जो इस अचानक हुए हमले से बुरी तरह सहम गए। गनीमत रही कि एयरबैग समय पर खुल गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरी वारदात के दौरान आसपास मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे थार ड्राइवर सरेआम गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का माहौल पैदा कर रहा है। लोगों का कहना है कि थार सवार युवक अत्यधिक नशे में थे और उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।

कैब ड्राइवर ने दी शिकायत

घटना के तुरंत बाद पीड़ित कैब ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए मामले की सूचना खेड़कीदौला थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी थार ड्राइवर अपने साथी के साथ मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने कैब ड्राइवर की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।