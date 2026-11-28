Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज बड़ी खबर है। राज्य में सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोने का भाव पिछले दिन के मुकाबले 3600 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ चांदी का भाव आज 185 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ताजा भाव जरूर जान लें।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज सोने की कीमतों में सभी प्रमुख कैरेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,28,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 1,24,800 रुपये थी। इस तरह 24 कैरेट सोना 3,600 रुपये महंगा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत में भी अच्छी तेजी आई है। आज 22 कैरेट सोना 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि कल इसका भाव 1,14,400 रुपये था। इसी तरह 18 कैरेट सोने का भाव भी बढ़कर 96,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 14 कैरेट सोने की कीमत 72,800 रुपये से बढ़कर 74,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत भी चर्चा में बनी हुई है। आज हरियाणा में चांदी का भाव 185 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए 1,850 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 18,500 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 1,85,000 रुपये है। चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने के साथ-साथ बर्तन, सिक्के और निवेश के लिए भी किया जाता है। ऐसे में चांदी की कीमतों में होने वाला बदलाव आम खरीदारों और निवेशकों दोनों को प्रभावित करता है।

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

अगर आप आज सोने के आभूषण खरीदने जा रहे हैं, तो केवल बाजार भाव देखकर खरीदारी का फैसला न करें। ज्वेलरी की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच करना भी जरूरी है। अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां मेकिंग चार्ज में अंतर हो सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना जरूर करें।