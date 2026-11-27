Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। अगर आप भी शादी-ब्याह के सीजन के लिए सोने के गहने खरीदने या चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें। 27 नवंबर को हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,24,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,14,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत भी 185 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। पिछले दिन के मुकाबले सोने की अलग-अलग कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई है।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में 27 नवंबर को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव पिछले दिन के 1,23,270 रुपये से बढ़कर 1,24,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस तरह इसकी कीमत में 1,530 रुपये की तेजी आई है। वहीं, 22 कैरेट सोना आज 1,14,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि कल इसका भाव 1,13,000 रुपये था। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 93,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 14 कैरेट सोने का भाव आज 72,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

हरियाणा में चांदी का क्या है रेट?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों और निवेशकों की नजर बनी हुई है। 27 नवंबर 2026 को हरियाणा में चांदी का भाव 185 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत 1,85,000 रुपये बैठती है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा निवेश और औद्योगिक जरूरतों में भी किया जाता है। ऐसे में कीमतों में होने वाला बदलाव आम खरीदारों से लेकर निवेशकों तक को प्रभावित करता है।

कीमतों में क्यों आ रहा उतार-चढ़ाव?

सोने और चांदी की कीमतें कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और केंद्रीय बैंकों की नीतियां इनकी कीमतों पर असर डालती हैं। इसके अलावा शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान घरेलू मांग बढ़ने से भी सोने की खरीदारी प्रभावित हो सकती है। निवेशक भी महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के समय सोने को सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं।