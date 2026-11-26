Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, चांदी की कीमत 165 रुपये प्रति ग्राम चल रही है।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में 26 नवंबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव आज घटकर 1,23,270 रुपये पर आ गया है। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। आज इसका भाव 1,13,000 रुपये हो गया है। इसकी कीमत में 4,150 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। अगर आप कम शुद्धता वाला सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो 18 और 14 कैरेट सोना खरीद सकते हैं। आज हरियाणा में 18 कैरेट सोने की कीमत 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 14 कैरेट सोने की कीमत आज 71,910 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। बुधवार को14 कैरेट सोना 74,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

हरियाणा में चांदी का ताजा भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी ग्राहकों की नजर बनी हुई है। आज हरियाणा में चांदी का भाव 165 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए आपको 1,650 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं 100 ग्राम चांदी की कीमत 16,500 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 1,65,000 रुपये है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा निवेश और घरेलू जरूरतों के लिए भी किया जाता है। ऐसे में कीमतों में होने वाले बदलाव का सीधा असर खरीदारों की जेब पर पड़ता है।

ये बातें सभी के लिए जानना जरूरी

अगर आप हरियाणा में सोने के आभूषण खरीदने जा रहे हैं, तो बाजार भाव के साथ कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। ज्वेलरी की अंतिम कीमत में सोने की मूल कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और GST भी शामिल होते हैं। इसलिए दुकान पर मिलने वाला बिल बाजार में बताए जा रहे सोने के भाव से अलग हो सकता है। इसके अलावा सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता और BIS हॉलमार्क की जांच जरूर करें। आमतौर पर 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिक किया जाता है।