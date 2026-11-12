Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज सोने-चांदी का भाव क्या है? जानिए लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 12 नवंबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 2,180 रुपये सस्ता होकर 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमत 200 रुपये प्रति ग्राम है।

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। 12 नवंबर को सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी शुद्धता वाले सोने के भाव नीचे आए हैं। वहीं चांदी की कीमत 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम यानी 200 रुपये प्रति ग्राम बनी हुई है। ऐसे में अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जान लीजिए।

हरियाणा में आज सोने का भाव क्या है?

हरियाणा में 12 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। बुधवार को इसका भाव 1,41,980 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस तरह एक दिन में 24 कैरेट सोना 2,180 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,28,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जो पिछले दिन के 1,30,150 रुपये के मुकाबले 2,000 रुपये कम है।

इसी तरह 18 कैरेट सोने का भाव भी गिरकर 1,04,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बुधवार को इसकी कीमत 1,06,490 रुपये थी। 18 कैरेट सोना एक दिन में 1,640 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं 14 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 81,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह 82,820 रुपये था। 14 कैरेट सोने की कीमत में भी 1,270 रुपये की गिरावट आई है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव कितना है?

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। 12 नवंबर को हरियाणा में चांदी का भाव 200 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,000 रुपये और 100 ग्राम चांदी की कीमत 20,000 रुपये है। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को करीब 2,00,000 रुपये खर्च करने होंगे। ऐसे में अगर आप चांदी के गहने या सिक्के खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो स्थानीय सर्राफा बाजार में अंतिम कीमत की जानकारी जरूर लें।

सोने-चांदी की खरीदारी से पहलें ये जानें

हरियाणा के प्रमुख शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला और कुरुक्षेत्र में भी सोने-चांदी की कीमतों को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है। आमतौर पर इन शहरों में बाजार के प्रमुख भाव एक-दूसरे के करीब रहते हैं, लेकिन स्थानीय सर्राफा बाजार, ज्वेलर्स के मार्जिन और आभूषणों के मेकिंग चार्ज के कारण वास्तविक खरीदारी की कीमत अलग हो सकती है। इसलिए केवल ऑनलाइन या बाजार में बताए गए सोने के भाव के आधार पर खरीदारी का फैसला न करें। ज्वेलरी खरीदते समय उसकी शुद्धता, वजन, मेकिंग चार्ज और लागू GST की जानकारी जरूर लें।