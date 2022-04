Foundation Stone Laid For Five Works Under Smart City मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के तहत पाँच कार्यों का किया शिलान्यास

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ :

Foundation Stone Laid For Five Works Under Smart City : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल जिला में स्मार्ट सिटी के तहत करीब साढ़े 31 करोड रुपये की लागत से 5 विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने 14 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से बनने वाले खेल स्टेडियम का शिलान्यास व फुसगढ़ गांव में 3 करोड़ 70 लाख की लागत से सड़कों व गलियों के निर्माण कार्य तथा 4 करोड़ 8 लाख की लागत से बनने वाले ताऊ देवीलाल चौक से महारणा प्रताप चौक तक सड़क के पुनर्निर्माण कार्य व करीब 5 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से सेक्टर 32 व 33 में 21 पार्कों के निर्माण कार्य तथा 3 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम में सामुदायिक केंद्र चारदीवारी, द्वार एवं योग शेड के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

कबड्डी के इंडोर स्टेडियम की भी घोषणा की

उन्होंने 2 करोड़ की लागत से बनने वाले कबड्डी के इंडोर स्टेडियम की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गांव कैलाश में 14 करोड 4 लाख रुपये की लागत से बनने वाले हॉकी स्टेडियम का खिलाडियों को अधिक लाभ (Foundation Stone Laid For Five Works Under Smart City) मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं के आयोजन करनाल जिला में होगें। उन्होंने फूसगढ़ गांव में 3 करोड 70 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 63 सड़कों,

जिनकी कुल लम्बाई 4 किलोमीटर है, के बारे बताते हुए कहा कि गांव फूसगढ़ नगर निगम में आने वाला करनाल का मुख्य क्षेत्र है। यह के क्षेत्रवासियों की मांग को पूरा करते हुए यह विकास कार्य पूरा करवाया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने से आस-पास के क्षेत्र के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार 4 करोड 8 लाख रुपये की लागत से मेरठ रोड सड़क के पुर्ननिर्माण के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहर की पुरानी व मुख्य सड़क है जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है।

10 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को कवर किया जा रहा

सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए शिलान्यास के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेडियम में 10 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को कवर किया जा रहा है जिसके तहत हॉल और योगा शैड बनाया जाएगा, इससे भी इंडोर गेम्स के खिलाडियों को सीधा लाभ मिलेगा। (Foundation Stone Laid For Five Works Under Smart City) उन्होंने सैक्टर 32 व 33 में पार्कों के विकास के बारे में बताते हुए कहा कि कुल 21 पार्कों का विकास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होगा, जिस पर लगभग 5 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत आएगी। इससे भी वहां के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नही है। विकास को भविष्य में भी इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा।