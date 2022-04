हुड्डा ने पत्रकार पर मामला दर्ज करने का किया विरोध, Former Chief Minister and Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Former Chief Minister and Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda:पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किये जाने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इस तरह मीडिया और सच्चाई को दबाना प्रजातंत्र के हित में नहीं है। सरकार व प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई करना निंदनीय है। हुड्डा टोल प्लाजा पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। Former Chief Minister and Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda

कॉरपोरेशन की कार्यवाही देखने व दिखाने पर बैन क्यों

इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा की कार्यवाही मीडिया देख सकती है और लोगों को भी दिखा सकती है तो कॉरपोरेशन की कार्यवाही देखने व दिखाने पर बैन क्यों? बैन लगाने का मतलब है सच्चाई को दबाने की कोशिश करना। लेकिन पत्रकार का काम ही सच्चाई दिखाना है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए सरकार पत्रकार पर दर्ज केस को तुरंत वापिस ले और भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से तौबा करे। Former Chief Minister and Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda

