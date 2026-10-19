Sonipat News: फिल्म निर्माता अमित जानी की कार बदमाशों ने घेरी ! हथियार भी दिखाया, थाने पहुंचकर बचाई जान

Sonipat Crime News: फिल्म निर्माता अमित जानी पर सोनीपत में हमले की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि नेशनल हाईवे पर कुछ लोगों ने उन्हें हथियार दिखाए और गाड़ी रोकने की कोशिश की। जम्मू से लौटते समय हुई घटना के बाद उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और कुंडली थाने पहुंचे।

Film Producer Amit Jani News: फिल्म निर्माता अमित जानी ने हरियाणा के सोनीपत में कुछ लोगों पर पीछा करने और हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जम्मू से लौटते समय नेशनल हाईवे-352A पर देवडू गांव के सामने यह घटना हुई। अपनी जान को खतरा महसूस होने पर अमित जानी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और सुरक्षा के लिए कुंडली थाने पहुंचे। उन्होंने बाद में मुरथल थाना पुलिस को भी लिखित शिकायत दी। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

जम्मू से लौटते समय हुई घटना

अमित जानी की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। वह जम्मू से लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे-352A पर देवडू गांव के सामने एक सफेद कार में सवार लोगों ने उनका पीछा किया। आरोप है कि कार सवार लोगों ने हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की। इस घटना के दौरान फिल्म निर्देशक भारत सिंह श्रीनेत समेत कई अन्य लोग भी अमित जानी की गाड़ी में मौजूद थे। खतरे की आशंका के चलते अमित जानी ने पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 पर संपर्क किया। इसके बाद वह सुरक्षा के लिए कुंडली थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

अमित ने पुलिस को दी शिकायत

अमित जानी ने पहले कुंडली थाने और फिर मुरथल थाना पुलिस को लिखित शिकायत देने की बात कही है। मामले की जांच मुरथल थाना पुलिस द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई है। अमित जानी का कहना है कि उन्हें पहले भी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से जुड़े लोगों की ओर से धमकियां मिल चुकी हैं। ऐसे में सोनीपत में पीछा किए जाने की घटना ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

Y कैटेगरी की मिली हुई है सुरक्षा

फिल्म निर्माता अमित जानी को जान से मारने की धमकियों के बीच पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। सोनीपत में हुई कथित घटना के बाद अब सबसे अहम सवाल यह है कि सुरक्षा के बावजूद उन पर हमले का प्रयास किन लोगों ने किया। इस घटना के पीछे क्या वजह थी। पुलिस की जांच में शिकायत, संभावित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों की भूमिका अहम होगी।