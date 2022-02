इशिका ठाकुर, करनाल:

Farmers Protest Against Closure Of Old Vehicles : करनाल में किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पेट्रोल के 15 साल पुराने और डीजल के 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के कानून को रद्द किया जाना चाहिए। (Farmers Protest Against Closure Of Old Vehicle) 10 साल में तो वाहन का लोन भी पूरा नहीं हो पाता। यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो वो प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

10 साल पुरानी गाड़ी नहीं फैलाती प्रदूषण

जिला प्रधान सुरेद्र भूम्मन ने कहा कि जो कानून बनाया गया है कि 10 साल पुरानी गाड़ी को इम्पाउंड कर रहे हैं। 10 साल में किसी भी व्हीकल का कुछ नहीं बिगड़ता। जबकि डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ी प्रदूषण ाहीं फैलाती। गाड़ी का प्रदूषण चेक करवाना चाहिए। जो प्रदूषण देता हो,(Farmers Protest Against Closure Of Old Vehicles) उसे बंद किया जाए। बाकी को चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। 10 साल पुराने वाहनों को कहां पर लेकर जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये कानून तो होनी ही नहीं चाहिए। जो प्रदूषण नहीं फैलाती उस गाड़ी पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कानून के खिलाफ आम आदमी

प्रदेश कोर कमेटी चेयरमैन यशपाल राणा ने बताया कि मुद्दा ये है कि सरकार नया कानून लेकर आई है। इसमें 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल के वाहनों को नष्ट करने जा रही है। (Farmers Protest Against Closure Of Old Vehicle) 10 साल में किसी भी वाहन का लोन भी पूरा नहीं होता। इस कानून के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। आज सरकार को चेतावनी देने आए हैं। यदि नहीं माना तो आगे आंदोलन किया जाएगा।

सरकार को बताया पूंजीपतियों की

किसान प्रेम चंद शाहपुर ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक प्रदर्शन की चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों पर नए नए कानून पैदा किए है। (Farmers Protest Against Closure Of Old Vehicle) ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। वाहनों की फैक्टरी बड़े आदमियों की है। उन्होंने सरकार को कहा कि उनके वाहन नहीं बिक रहे। इसीलिए पुराने वाहनों को बंद किया जा रहा है। ताकि उनके वाहन बिक सके। जनता को इसका कोई लाभ नहीं है। पूरे देश के लोगों को दिक्कत है। सभी इसका विरोध कर रहे हैं।