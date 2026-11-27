Faridabad Hostage Drama: हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पत्नी और बच्चों के सर्दियों के कपड़े दिलाने के लिए उसके घर पहुंचीं दो महिला पुलिसकर्मियों को ही बंधक बना लिया गया। आरोप है कि 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी अलग रह रही पत्नी और दोनों महिला पुलिसकर्मियों को घर के अंदर करीब डेढ़ घंटे तक कैद रखा। सूचना मिलने पर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और दरवाजा तोड़कर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला।

इस दौरान मुख्य आरोपी पड़ोसी की छत के रास्ते फरार हो गया, जबकि उसकी 56 वर्षीय मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना फरीदाबाद की सरस्वती कॉलोनी में मंगलवार शाम हुई थी। पुलिस के मुताबिक मामले में सरकारी काम में बाधा डालने समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोपी बेटे की तलाश जारी है।

सर्दियों के कपड़े लेने पहुंची थी पत्नी

पुलिस के अनुसार आरोपी की पत्नी गुड़िया अपने दो नाबालिग बेटों के साथ उससे अलग रह रही थी। उसने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके और बच्चों के सर्दियों के कपड़े पति के घर पर रखे हुए हैं। वह ये कपड़े वापस लेना चाहती थी, इसलिए उसने पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद मंगलवार शाम पल्ला थाने की दो महिला पुलिसकर्मी गुड़िया के साथ फरीदाबाद की सरस्वती कॉलोनी स्थित उसके पति के घर पहुंचीं। घर पहुंचने के बाद मामला अचानक बिगड़ गया।

घर के अंदर बुलाकर दरवाजा किया बंद

आरोप है कि शुरुआत में व्यक्ति ने दोनों महिला पुलिसकर्मियों को घर के अंदर आने और इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद उसने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे बाहर नहीं निकल सकीं। इसी दौरान आरोपी और उसकी मां ने गुड़िया को भी घर के अंदर रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। स्थिति बिगड़ने पर दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने अंदर से ही पल्ला पुलिस स्टेशन फोन कर अतिरिक्त मदद मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं।

डेढ़ घंटे तक चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद आरोपी लगातार बाधा डालता रहा। उसने घर में रखे सामान को रास्ते में लगाकर पुलिस टीम को महिलाओं तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने घर में प्रवेश कर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी पड़ोसी की छत के रास्ते फरार होने में कामयाब रहा। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में तीनों महिलाओं को कोई गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बंधक बनाने की यह स्थिति करीब 90 मिनट तक चली।

आरोपी की मां गिरफ्तार, बेटे की तलाश जारी

फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव ने बताया कि आरोपी की 56 वर्षीय मां को मौके से हिरासत में लिया गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अपने बेटे की मदद करने और महिलाओं को घर में कैद रखने में शामिल होने का आरोप है। मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में एक महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर पल्ला थाने में FIR दर्ज की गई है।

पहली पत्नी से अलग रह रहा था आरोपी

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी की पहली शादी साल 2008 में गुड़िया से हुई थी। दोनों के बच्चे भी हैं। आरोप है कि साल 2018 में व्यक्ति ने दूसरी महिला से शादी कर ली, जिसके बाद पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। पति की ओर से कथित प्रताड़ना के कारण उसे अलग रहना पड़ा था। हालांकि उसके और बच्चों के सर्दियों के कपड़े पति के घर पर ही रखे हुए थे। ठंड बढ़ने के कारण वह कपड़े वापस लेने गई थी और इसके लिए उसने पुलिस की सहायता मांगी थी। आरोपी चाहता था कि उसकी पहली पत्नी दूसरी शादी के बावजूद उसके साथ ही रहे।