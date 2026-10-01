Faridabad News: फर्जी पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर कपल ने 25 हजार रुपये की शॉपिंग की, 3 दुकानदारों को लगाया चूना

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Amit Upadhyay
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Faridabad UPI Fraud News: फरीदाबाद में फर्जी UPI पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर तीन दुकानदारों से ₹25 हजार की खरीदारी करने का मामला सामने आया है। दुकानदारों के मुताबिक आरोपियों ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया, लेकिन उनके खातों में रकम जमा नहीं हुई। अब पुलिस जांच कर रही है।
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फरीदाबाद में फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर 25 हजार की खरीदारी करने का मामला सामने आया है।

Fake UPI Payment Scam in Faridabad: डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े साइबर फ्रॉड के नए-नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक कपल ने तीन दुकानों से करीब 25 हजार रुपये की खरीदारी की। इसके बाद फर्जी UPI पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया और फरार हो गए। जब दुकानदारों ने अपना अकाउंट चेक किया, तो कोई पेमेंट नहीं हुआ। एक-एक करके यह फ्रॉड तीन दुकानदारों के साथ किया गया। दुकानदारों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

इस मामले से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में एक महिला दुकान में खरीदारी करती दिखाई देती है, जबकि बाद में वह दुकान के बाहर बाइक के पास जाती है। इसके बाद उसके साथ मौजूद व्यक्ति QR कोड स्कैन करने का दिखावा करता है और दुकानदार को भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर सामान लेकर चला जाता था। पुलिस के मुताबिक दुकानों के आसपास लगे CCTV फुटेज के जरिए संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पहले दुकान में खरीदे 4 नाइट सूट

दुकानदार गोविंद गर्ग के मुताबिक आरोपी मंगलवार शाम ठाकुरवाड़ा स्थित गर्ग गारमेंट्स एंड संस पहुंचे थे। यहां उन्होंने चार नाइट सूट खरीदे, जिनकी कुल कीमत करीब ₹4,400 बताई गई है। आरोपियों ने UPI से पेमेंट करने की बात कही और QR स्कैनर लेकर दुकान से बाहर आने के लिए कहा। इसके बाद ₹4400 के भुगतान का एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया, जिसमें दुकान का नाम भी दिखाई दे रहा था। शुरुआत में दुकानदार को पेमेंट होने का भरोसा हुआ, लेकिन बाद में जब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक की गई तो खाते में ₹4400 जमा होने का रिकॉर्ड नहीं मिला।

दो और दुकानों में खरीदारी का आरोप

इसी तरीके से आरोपियों ने फरीदाबाद की दो अन्य दुकानों से भी सामान खरीदा। सेक्टर-37 के एक गारमेंट स्टोर से करीब ₹15,000 की खरीदारी किए जाने का दावा है। सेक्टर-23 के एक कपड़ों के शोरूम से करीब ₹6,000 का सामान लेने का आरोप है। इस तरह तीन दुकानों से कुल रकम करीब ₹25,400 बैठती है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि दुकानदार के अनुसार स्क्रीनशॉट में पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन पैसा उनके खाते में नहीं आया। इसके बाद दुकानदारों ने आसपास की दुकानों पर पता किया, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। दुकानदार गोविंद गर्ग की शिकायत के बाद ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके।