सडक़ों के बीच आने वाले खंभे स्वयं हटाएगा बिजली वितरण निगम BVN will Remove the Pillars between Roads

BVN will Remove the Pillars between Road: आमजनों की समस्याओं के समाधान व सुरक्षा के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रतिबद्ध है। आमतौर पर देखा गया है कि सडक़ों के निर्माण या चौड़ीकरण के कारण बिजली के खंभे सडक़ के बीच में आ जाते हैं। सडक़ निर्माण करने वाली सरकारी अथवा निजी एजेंसियों द्वारा इन खंभों को स्थानांतरित करने में अक्सर देरी हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सडक़ों के निर्माण या चौड़ीकरण के कारण सडक़ के बीच आने वाले ऐसे बिजली के खंभों को 30 अप्रैल, 2022 तक स्वयं स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि खंभों के स्थानांतरण में आने वाली लागत के बारे में सडक़ निर्माण करने वाली सरकारी अथवा निजी एजेंसियों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि ऐसी सरकारी अथवा निजी एजेंसियां खंभों को स्थानांतरित करने में आने वाली लागत को बिजली निगम के पास जमा नहीं करवाती हैं, तो दो महीने बाद बिजली निगम द्वारा इस लागत को उनके बिजली बिल में जोडक़र भेज दिया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि वर्तमान में अनेकों सडक़ों के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य चल हो रहे हैं और उन सभी सडक़ों के बीच में आने वाले खंभों को शीघ्र ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने व उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति वचनबद्ध है।