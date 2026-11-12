Haryana News: जींद में दरिंदगी की इंतहां, शादी का झांसा देकर यौन शोषण के बाद जहर पिलाया, नाबालिग बेटियों का भी यौन उत्पीड़न

जींद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक महिला की बेबसी का फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर सालों तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब महिला ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती मच्छर मारने वाली दवा पिला दी।

Haryana News: जींद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक महिला की बेबसी का फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर सालों तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब महिला ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती मच्छर मारने वाली दवा पिला दी। आरोप है कि उस महिला को होटलों में भेजकर उससे देह व्यापार भी करवाया गया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि महिला की 4 और 7 साल की दो बेटियों का भी यौन उत्पीड़न किया गया।

पति छोड़कर चला गया

मामला जींद शहर की एक कॉलोनी का है, जहां रहने वाली एक दलित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति करीब चार साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। उसकी दो बेटियां हैं। इसी दौरान उसकी जान-पहचान पटियाला चौक स्थित जवाहर नगर निवासी शुभम चानना उर्फ आशु चानना नामक युवक से हुई। आशु का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण

महिला का आरोप है कि आशु ने उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया गया। महिला के अनुसार, आशु चानना ने उससे शादी नहीं की। जब भी वह शादी की बात करती, तो उसके साथ मारपीट की जाती।

जबरन देह व्यापार कराया

आरोप है कि धीरे-धीरे आशु की ज्यादतियां बढ़ती चली गईं। उसने महिला को होटलों में दूसरे लोगों के पास भेजना शुरू कर दिया और उससे जबरन देह व्यापार करवाया। महिला ने इसका विरोध किया, तो उसे फिर मारपीट और धमकियों का सामना करना पड़ा।

मासूमों से भी की दरिंदगी

महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसकी 4 और 7 साल की दोनों बेटियों को भी बुरी तरह टॉर्चर किया और उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई। जिन बच्चियों की उम्र अभी ठीक से दुनिया को समझने की भी नहीं हुई, उन्हें इस तरह की कथित यातना से गुजरना पड़ा। महिला ने बताया कि 11 नवंबर को आशु चानना अपनी बहन के साथ उसके घर आया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

एसपी से की शिकायत

काफी समय तक कथित शोषण और प्रताड़ना झेलने के बाद महिला ने जींद की एसपी उपासना यादव के सामने बुधवार को अपनी पीड़ा रखी। उसने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एसपी ने शहर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने आरोपी आशु चानना के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।