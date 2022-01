प्रवीण वालिया, करनाल:

Duty To Walk On Path Of Martyrs: डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, आजाद हिन्द फौज के वीरों सहित देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र भक्तों व शहीदों के बलिदान की बदौलत ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे है। ऐसे महान देश भक्तों को सलाम करते है, आज पूरे देश व प्रदेश में आजाद हिन्द फौज के सैनानियों एवं शहीदों को याद किया जा रहा है और उन्हें याद करना हमारा फर्ज है।

महर्षि वाल्मीकि चौक पर किया माल्यार्पण Duty To Walk On Path Of Martyrs

डीसी रविवार को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर शहर के मुख्य बाजार में महर्षि वाल्मीकि चौक के पास स्थापित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। उन्होंंने कहा कि भारत सरकार द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरे देश में कोविड-19 नियमों की अनुपालना के तहत मनाई जा रही है। इससे गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की भी शुरूआत हो चुकी है। इस अवसर पर उन्होंने जिलावासियों को नेता जी सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी।

औजस्वी वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ थे नेता जी Duty To Walk On Path Of Martyrs

उन्होंने कहा कि महान देश भक्त नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ओजस्वी वक्ता एवं दृढ़-प्रतिज्ञ थे। उन्होंने संगठन शक्ति, त्याग और बलिदान का उच्च आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। राष्ट्र निमार्ताओं में उनका नाम बडे आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें भी महापुरूषों एवं राष्ट्र भक्तों के दिखाए हुए रास्तों पर चल कर राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। महापुरूषों व देश भक्तों की जयंती व उनके बलिदान दिवस को मनाने से युवा पीढ़ी में देश भक्ति की भावना जागृत होती है। इस अवसर पर नगर निगम के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर महावीर सोढी व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। Duty To Walk On Path Of Martyrs

