Panipat News: पानीपत में शराब के नशे में युवक बिजली के पोल पर चढ़ा, मचा हड़कंप

करीब 20 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर स्थानीय निवासियों और राहगीरों की भारी भीड़ लग गई।

शराब पार्टी के बाद दोस्तों के साथ हुई थी कहासुनी, पुलिस ने 20 मिनट बाद नीचे उतारा

(आज समाज), पानीपत: पानीपत शहर के सिवाह स्थित बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक 150 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया। करीब 20 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर स्थानीय निवासियों और राहगीरों की भारी भीड़ लग गई। मौके पर मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से इस घटना का वीडियो बनाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा गया।

मूलरूप से यूपी का रहने वाला है युवक

सेक्टर-29 थाना प्रभारी एसआई रोबिन ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम शिवम बताया। मूल रूप से यूपी के बलिया का रहने वाला है और फिलहाल पानीपत के बरसत रोड पर किराए के कमरे में रहता है। वहीं एक कपड़ा गोदाम में मजदूरी करता है।

शिवम ने बताया कि रविवार को उसे अपने गांव जाना था। गांव जाने से पहले वह अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोस्तों ने उसके साथ मारपीट कर दी। दोस्तों के इस व्यवहार से आहत और नाराज होकर वह नशे की हालत में सिवाह बस स्टैंड पहुंचा और बिजली के टावर पर चढ़ गया।

बिजली आपूर्ति रही बाधित

युवक के टावर पर चढ़ने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को काफी देर तक समझाया, जिसके बाद वह धीरे-धीरे टावर से नीचे उतरा। पुलिस ने युवक को शांत कराया और आगामी पूछताछ के लिए थाने ले आई।