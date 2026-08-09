Haryana Crime News : रेवाड़ी में घर की लड़ाई सड़क पर आई, पति पे पत्नी पर बरसाए लात घूसे, मामला जानकर सब हुए हैरान

पति ने थाने पहुंचकर पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का मामला
Haryana Crime News (आज समाज), रेवाड़ी : रेवाड़ी में घर की लड़ाई सड़क पर आ गई। मामले में पति ने पत्नी को बीच सड़क खूब मारा। कुछ लोग यह सब कुछ मौन होकर देखते रहे। इस दौरान महिला जोर-जोर से चिलाती रही लेकिन उसके पति ने कोई दया नहीं दिखाई। कुछ समय बाद पड़ौसी शोर सुनकर बाहर निकले और उन्होंने महिला को उसके पति के चंगुल से बचाया।
इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई की मारपीट के बाद पति खुद थाने पहुंच गया और उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उससे मारपीट की है। इसके बाद इस मामले की पुष्टि करते हुए बावल थाना प्रभारी एसएचओ फूल कुमार ने कहा कि पति की शिकायत पर पत्नी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच चल रही है। पत्नी से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मारपीट के बाद खुद ट्रॉमा सेंटर जाकर हुआ भर्ती
पत्नी को पीटने के बाद पति अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल आने के बाद कहने लगा कि पत्नी ने लाठी मार दी है। इलाज कर दो। इसके बाद पति ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हो गया और मेडिको लीगल रिपोर्ट कटा ली। थाने जाकर इसके बाद पति ने बावल थाना पहुंचकर पत्नी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दी। पति ने कहा, पत्नी समय पर खाना भी नहीं देती है। बात-बात पर झगड़ा करती है। कुछ दिनों से तो मारपीट भी करने लगी है। उससे मुझे जान का खतरा बना रहता है।
पत्नी ने पति पर भी लगाए आरोप
घटना के बाद पत्नी भी सामने आई। उन्होंने कहा, वह कोई काम धंधा नहीं करता है। घर आकर रोजाना झगड़ा करता है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हूं। घर खर्च और तीन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही चलाना पड़ता है। इसके बाद भी मेरे साथ मारपीट की जाती है। इस घटना से जुड़ा एक 27 सेकेंड का वीडियो भी सामने आया है। पत्नी ने ही ये वीडियो शेयर किया।
इस वीडियो में पति सड़क पर पत्नी को पटकता दिखाई दे रहा है। पिटाई के बाद महिला सड़क पर बचाने के लिए चिल्लाने लगी। इसके बाद भी महिला की पिटाई जारी रही। पति उसके बाल पकड़कर खींचता और मारता दिख रहा है। जब महिला छूटने के लिए गुहार लगाने लगी तो उसने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। इस दौरान भी महिला बार- बार मम्मी मम्मी चिल्लाती दिखी।