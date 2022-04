कोविड के प्रति न बरतें लापरवाही

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत(Do not be careless towards Covid) अतिरिक्त उपायुक्त वीणा हुड्डा ने कहा है कि कोविड महामारी के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। अतिरिक्त उपायुक्त ने आज लघु सचिवालय में कोविड़ रोधी वैक्सीनेशन को लेकर जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। जिले में गत दिनों दो नए केस मिले हैं। इसलिए स्वयं के बचाव के लिए अभी इस महामारी के प्रति सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा।

बैठक में जिला टीकाकरण अधिकारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर शशि गर्ग ने बताया कि जिले में काफी लोग कोविड रोधी वैक्सीन के प्रति लापरवाह हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 2 लाख 60हजार लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। उन्होंने बताया कि जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को मिलाकर 10070 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। इस अवसर पर एसडीएम पानीपत वीरेंद्र ढुल, एसडीएम समालखा अश्वनी मालिक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार, शिक्षा विभाग के जिला और ब्लॉक अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक इंचार्ज मौजूद रहे।