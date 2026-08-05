Haryana Breaking News : डीएमईओ सुल्तान सिंह सस्पेंड, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय

डीएमईओ सुल्तान सिंह को हरियाणा सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने उनके सस्पेंशन आॅर्डर तीन अगस्त को ही जारी कर दिए थे लेकिन वे आज सामने आए हैं। हालांकि सरकार ने सस्पेंशन की वजह नहीं बताई है लेकिन सुल्तान सिंह सरकार की इस कार्रवाई को छात्र आंदोलन से जोड़ रहे हैं।

तीन अगस्त को जारी हुआ था लेटर

Haryana Breaking News (आज समाज), फतेहाबाद : फतेहाबाद में मार्केटिंग बोर्ड डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इंफोर्समेंट आॅफिसर (डीएमईओ) सुल्तान सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र में सस्पेंशन की वजह नहीं बताई गई। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बोर्ड के मुख्य प्रशासक धर्मेंद्र सिंह ने 3 अगस्त को उनके सस्पेंशन के आदेश जारी किए थे, जो बुधवार (5 अगस्त) को सामने आए हैं।

आपको बता दें कि सुल्तान सिंह अपने पद से सस्पेंशन के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का कार्यालय रहेगा। बिना अनुमति के वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

डीएमईओ ने सस्पेंशन की यह वजह बताई

अपने सस्पेंशन लेटर पर बात करते हुए सुल्तान सिंह ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने को लेकर उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। हालांकि सुल्तान सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने किसी प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया। उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वे सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

2020 में अचानक चर्चा में आए थे सुल्तान सिंह

आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में भी सुल्तान सिंह उस समय चर्चा में आए थे जब उनकी व भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फौगाट के साथ कहासुनी हुई थी। उस समय एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें सोनाली उन्हें सैंडल से पीट रही थी। इस वीडियो में ही सोनाली ने सुल्तान पर अपशब्द बोलने के आरोप लगाए थे। उस समय सुल्तान सिंह हिसार मार्केट कमेटी में सचिव थे।

बाद में सोनाली ने दावा किया था कि उनके पास सुल्तान सिंह के खिलाफ आॅडियो और अन्य सबूत भी हैं। वहीं, सुल्तान सिंह ने सभी आरोपों को झूठा बताया था। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी। 23 अगस्त 2022 को सोनाली फोगाट की गोवा में मौत हो गई थी।

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