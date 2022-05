आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत(Declaration of movement against the government) बिजली कर्मचारी यूनियन ने निगम मैनेजमेंट व सरकार के खिलाफ आनदोलन की घोषणा हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ व हरियाणा रोजगार कौशल निगम को भंग करवाने की मागं को लेकर राज्य कमेटी के आह्वान पर आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर युनियन युनिट समालखा की मीटिंग समालखा दफ्तर में युनिट प्रधान सोमपाल की अध्यक्षता में सम्पन हुई मीटिंग का सचांलन सचिव विनोद कुमार ने किया। मीटिंग में युनिट पदाधिकारीगण व छाजपुर बापोली बिहोली समालखा के सब युनिट प्रधान सचिवों राज्य कमेटी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

शोषण के लिए नया हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया है

मीटिंग को सम्बोधित करते हुए राज्य उपप्रधान सुरेश कुमार ने कहा हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के शोषण के लिए नया हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया है। राज्य उपप्रधान सुरेश कुमार, सर्कल सचिव मदन कुमार, युनिट प्रधान सोमपाल रावल, सचिव विनोद कुमार ने कहा कि बिजली कर्मचारी गर्मी में उबलते तापमान में आन्दोलन करेंगे।

इस निगम की डीमांड किसी भी सगंठन ने नही की। इस निगम के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रतिक्रिया समाप्त हो जाएगी। कच्चे कर्मचारी की समान काम समान वेतन देना समाप्त हो जाएगी, बडे पुजींपतियो के हाथों में निगम चला जाएगा। उप प्रधान ने कहा किसी भी सुरत में कर्मचारी को पोर्टल मे शामिल नहीं करवाएंगे।

प्रदर्शन करते हुए घेराव किया जाएगा

बिजली में लगातार लग रहे कटों पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपने बिजली उत्पादन सयंत्रो से बिजली पैदा करे, ताकि बिजली सस्ती पैदा हो व बिजली के नए संयत्र खुद सरकार लगाए। प्रदेश में रोजगार कौशल निगम का विरोध करेंगे। राजस्तान की तर्ज पर पुरानी पैंशन बहाली निजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगे, कच्चे को पक्का करवाने तीस सुत्री मागं पत्र को लेकर पुरे प्रदेश का बिजली आज आन्दोलन की तैयारी को लेकर युनिट कार्यकारणी की मीटिंग कर रहे है। 9 मई को सभी सब युनिटो पर कार्यकारणी की मीटिंग करेंगे। 12 से 30 मई तक पुरे प्रदेश में कच्चे पक्के कर्मचारियों की कार्यकर्ता कन्वैशन की जाएगी। 7 जून को कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए बिजली मन्त्री व एसीएस पावर को मांग पत्र सौंपेंगे, 25 जून को पंचकूला मे अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर के बाहर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया जाएगा।

सरकार की नीतियो की आलोचना की

इसके उपंरात सरकार व बिजली निगमो ने कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो बिजली मन्त्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। इन प्रोग्रामों की तैयारी मेें पूरी राज्य कमेटी के नेता प्रदेश में तूफानी दौरा करेगे इस कडी मे 24 मई को पानीपत मे और 19 मई को समालखा मे कार्यकर्ताओ की कन्वैशन की जाऐगी। मीटिंग को युनिट खजांची अमित रावल, सहसचिव कप्तान सिंह, छाजपुर से कपूर सिंह सजंय कुमार, बापौली से कर्मबीर सिंह पहल, समालखा से प्रवीन छौक्कर, तेजपाल, बिहौली से सुखबीर छौक्कर, नरेश पाल, रोबिनसन, अनिल शर्मा, अशोक कुमार आदि ने सम्बोधित किया व सरकार की नीतियो की आलोचना की।