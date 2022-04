चीनी मिल के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का डीसी ने लिया जायजा

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत (DC took stock of the preparations for the inauguration program of the sugar mill) शुक्रवार को जिला उपायुक्त सुशील सारवान और एसपी शशांक कुमार सावन ने आगामी 1 मई को शुगर मिल के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त सुशील सारवान ने कार्यक्रम स्थल पर बनाई हर जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस मिल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। पानीपत सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष और पानीपत के उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि पानीपत का नया सहकारी चीनी मिल उत्पादन के नए आयाम स्थापित करेगा। यह संयंत्र हरियाणा में अपने आप में अनूठा होगा। इसमें 28 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का संयत्र स्थापित किया गया है। इसमें से 6 मेगावाट बिजली से मिल को चलाया जाएगा और बाकी बिजली को बेचा जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम वीरेंद्र ढुल, पानीपत सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक नवदीप और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।