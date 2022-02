Controversy over not publishing Photo Of Chaudhary Bansilal भविष्य में भी छपेंगे चौधरी बंसीलाल की सभी प्रचार सामग्री पर फोटो

Controversy over not publishing Photo Of Chaudhary Bansilal

Controversy over Not publishing Photo Of Chaudhary Bansilal : चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वार्षिक कैलेंड में पूर्व सीएम स्व. चौधरी बंसीलाल की फोटो नहीं छपने का विवाद गरमाने के बाद अब शांत हो गया है। विश्वविद्यालय के वीसी डा. राजकुमार मित्तल व चौधरी बंसीलाल के पौत्र अनिरूद्ध चौधरी के बीच हुई बातचीत के बाद सारा मामला निपट गया। वीसी ने अब दोबारा से नए कैलेंडर व दूसरी सामग्री छापने का निर्दश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है।

बंसीलाल की फोटो नहीं होने से विवाद गरमा गया था

गौरतलब है के कि विश्वविद्यालय के नए वर्ष के कैलेंडर व दूसरी सामग्री में स्व.बंसीलाल की फोटो नहीं होने से विवाद गरमा गया था। इस मामले में चौधरी बंसीलाल के पौत्र बसीसीआई के (Controversy over not publishing Photo Of Chaudhary Bansilal ) पूर्व कोषाध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिरूद्ध को जब पता चला तो उन्होंने इस मामले वीसी के सामने कड़ी आपत्ती जताते हुए कहा कि इस मामले में जनता दुखी है और जनता में आक्रोश है।

हकीकत तो ये है कि पिछले वर्षों से ही इस वार्षिक कैलेंडर से चौधरी बंसीलाल जी की फोटो गायब है। चौधरी बंसीलाल जी आम आदमी के दिल में आज भी कैसे बसते हैं, इस बात का एहसास सबको मात्र एक दिन में हो गया जब से ये बात फैली है। यहाँ तक की वो लोग जो उनके नाम से परहेज करते हैं, उनको भी उनका नाम आज जनता को दिखाने के लिए लेना पड़ रहा हैं। (Controversy over not publishing Photo Of Chaudhary Bansilal )

वीसी बोले सबकी भावनाओं का होगा सम्मान

चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उप कुलपति से जब अनिरूद्ध चौधरी ने इस विषय पर बात की तो वीसी ने आश्वस्त किया कि मौजूदा प्रिंट वाले कैलेंडर अब और वितरित नहीं होंगे और नये कैलेंडर जिन पर चौधरी बंसीलाल जी की फोटो होगी, वो ही वितरित होंगे।

ये कहा अनिरूद्ध चौधरी ने

अनिरूद्ध ने कहा कि जनता की भावनाओं की कदर करते हुए आगे भी यह सुनिश्चित किया जाए कि कैलेंडर व सभी पब्लिसिटी सामग्री इत्यादि पर चौधरी बंसीलाल की फोटो मौजूद हो। इसके अलावा विश्वविद्यालय के प्रमुख स्थान पर चौधरी बंसीलाल जी की आदम-कद प्रतिमा लगाई जाए। (Controversy over not publishing Photo Of Chaudhary Bansilal) इस से लोगों की उनके प्रति जग-जाहिर भावनाओं की कद्र का एक आवश्यक संदेश जायेगा। इस बारे में एक प्रस्ताव भी दिया गया है

जिसमें कहा गया है कि चौधरी बंसीलाल मेमोरियल ट्रस्ट ने हर साल इस विश्वविद्यालय में सबसे होनहार विद्यार्थी के लिए चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर पुरस्कार स्थापित कर रखा हैं,(Controversy over not publishing Photo Of Chaudhary Bansilal ) उसी तर्ज़ पर हमारा ट्रस्ट ही चौधरी बंसीलाल जी की प्रतिमा लगाने के लिए तैयार है।इसकी विधिवत औपचारिक प्रतिक्रियाएं उप कुलपति महोदय जल्द पूरी करें। अनुमति और प्रतिक्रियाएं अगर वे जल्दी पूरी कर देंगे तो लोगों के समक्ष प्रशासन की नीयत को ले कर कोई ग़लतफहमी नहीं रहेगी।

भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती न हो

वीसी राजकुमार मित्तल ने कहा कि उनकी इस मामले में अनिरूद्ध से बातचीत हो चुकी है। चौधरी बंसीलाल की फोटोयुक्त कैलेंडर छपवा कर वितरित किए जाएंगे। आगे भी इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गल्ती न हो।

