Contribution Technology in Promotion Of Official Language is Important राजभाषा के प्रचार-प्रसार में तकनीक का योगदान महत्त्वपूर्ण

contribution Technology in Promotion Of Official Language is Important

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

आधुनिक युग सूचना तकनीक का युग है और इसमें प्रगति के लिए आवश्यक है कि तकनीकी विकास के स्तर पर जारी बदलावों को आत्मसात किया जाए।

शिक्षा में सूचना और तकनीकी इस्तेमाल जरूरी

शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो अध्ययन, अध्यापन से लेकर भाषा के विकास तक सभी स्तर पर सूचना तकनीकी का प्रयोग आवश्यक हो गया है। जहां तक हम बात हिंदी भाषा की करते हैं तो यह हमारी राजभाषा है, और इसके प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास करना हमारा कर्त्तव्य है। (contribution Technology in Promotion Of Official Language is Important) इस प्रयास में तकनीकी टूल्स की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के राजभाषा अनुभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत बुधवार को स्पीच टाइपिंग पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया।

अब हिंदी का उपयोग भी सुगम

विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने राजभाषा के विकास में तकनीक के योगदान को महत्त्वपूर्ण बताया।(contribution Technology in Promotion Of Official Language is Important) उनका कहना था कि इसके उपयोग से हिंदी का उपयोग सुगम हुआ है और अवश्य ही कार्यशाला में अर्जित ज्ञान का लाभ प्रतिभागी उठायेंगे। इस आनलाइन कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में माइक्रोसॉफ्ट भारत में निदेशक स्थानीय भाषाएं एवं सुगम्यता डॉ. बालेंदु दाधीच उपस्थित रहे।

हिंदी को अपनाएं और आगे बढ़ाएं

कुलपति ने राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन और उसके व्यावहारिक उपयोग की दिशा में तकनीकी बदलावों को महत्त्वपूर्ण बताया और कहा कि हमें इन्हें अपनाकर आगे बढ़ना होगा। कुलपति ने आयोजन में विशेषज्ञ वक्ता की ओर से प्रस्तुत जानकारी को सभी के लिए उपयोगी बताया और कहा कि उन्हें यकीन है कि सभी प्रतिभागी इस जानकारी का अधिकतम उपयोग करेंगे। इससे पूर्व कार्यशाला की शुरूआत विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुई।

