Gurugram News: गुरुग्राम में कोल्ड कॉफी ने उड़ाए होश, बर्फ की जगह निकले प्लास्टिक के टुकड़े

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Rajesh
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सूरज ने अपने वीडियो में कॉफी और उसमें मिले संदिग्ध प्लास्टिक को दिखाते हुए सवाल उठाया कि आखिर कॉफी में बर्फ की जगह प्लास्टिक कैसे पहुंचा।
Gurugram News: इस घटना के बाद आॅनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
Gurugram News: इस घटना के बाद आॅनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

फिटनेस एक्सपर्ट ने आॅनलाइन आॅर्डर की थी कॉफी
Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में फिटनेस एक्सपर्ट द्वारा आॅनलाइन आॅर्डर की गई कोल्ड कॉफी में प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। मनोहर नगर निवासी कंटेंट क्रिएटर सूरज ओली ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है। सूरज ने अपने वीडियो में कॉफी और उसमें मिले संदिग्ध प्लास्टिक को दिखाते हुए सवाल उठाया कि आखिर कॉफी में बर्फ की जगह प्लास्टिक कैसे पहुंचा। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है।

कोल्ड कॉफी के लिए पे किए 167 रुपए

सूरज ओली सेक्टर-39 स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और फिटनेस से संबंधित वीडियो बनाते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को उन्होंने एक आॅनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के माध्यम से 167 रुपए की कोल्ड कॉफी मंगाई थी। कॉफी मिलने पर उसमें बर्फ की जगह प्लास्टिक के कुछ टुकड़े या कण दिखाई दिए।

उपभोक्ता कोर्ट का रुख करेंगे

इस घटना के बाद आॅनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूरज ने बताया कि वह इस मामले को लेकर अब उपभोक्ता कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं, वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी फूड डिलीवरी कंपनियों की जिम्मेदारी और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है।