Haryana Clerk Vacancy 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए क्लर्क भर्ती को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में क्लर्क कैडर के स्वीकृत और खाली पदों की वास्तविक संख्या जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर मुख्यालय के साथ-साथ जिला स्तर के फील्ड कार्यालयों में रिक्त पदों का पूरा ब्योरा मांगा है। विभागों से मिलने वाली जानकारी को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

27 नवंबर को जारी किए गए निर्देश

मानव संसाधन विभाग की कॉमन कैडर-2 शाखा की ओर से 27 नवंबर को जारी निर्देशों में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को क्लर्क कैडर के स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह जानकारी हरियाणा क्लेरिकल (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-2026 के दायरे में आने वाले पदों के संबंध में मांगी गई है। विभागों को निर्धारित प्रारूप में एक्सेल शीट तैयार करके ईमेल के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड भेजना होगा। इसके लिए उन्हें अपने मुख्यालय के अलावा अधीनस्थ और जिला स्तर के कार्यालयों से भी जानकारी जुटानी होगी।

क्लर्क के अलावा अन्य पद भी शामिल

सरकार ने रिक्तियों का ब्योरा जुटाने के लिए केवल क्लर्क पद को ही शामिल नहीं किया है, बल्कि अधिनियम के दायरे में आने वाली 11 अन्य श्रेणियों के पदों की जानकारी भी मांगी है। इनमें क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डायरिस्ट, डिस्पैचर, रिकॉर्ड कीपर, कैशियर, केयरटेकर, स्टोरकीपर और पीबीएक्स क्लर्क शामिल हैं। इस तरह कुल 12 श्रेणियों के पदों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हालांकि, इन पदों को क्लर्क कैडर में शामिल करने के लिए अधिनियम में निर्धारित समान कार्यात्मक वेतन स्तर की शर्त लागू होगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में क्लर्क के समान वेतन स्तर पर स्वीकृत पदों को एक समान कैडर व्यवस्था के तहत लाना है।

मुख्यालय और जिला स्तर पर देना होगा ब्योरा

मानव संसाधन विभाग ने विभागों से मुख्यालय और जिला स्तर के फील्ड कार्यालयों की रिक्तियों का अलग-अलग रिकॉर्ड मांगा है। मुख्यालय के लिए कुल स्वीकृत पदों और खाली पदों की संख्या बतानी होगी। वहीं, फील्ड कार्यालयों के मामले में प्रत्येक जिले का नाम, पद का नाम, कुल स्वीकृत पद और रिक्त पदों की संख्या दर्ज करनी होगी। इस व्यवस्था से सरकार को विभागवार और जिलावार यह जानकारी मिल सकेगी कि प्रदेश में क्लर्क कैडर के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद खाली पड़े हैं। इससे उन जिलों और विभागों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी, जहां कर्मचारियों की अधिक आवश्यकता है।

हर छह महीने में होगी रिक्त पदों की गणना

हरियाणा सरकार ने क्लर्क कैडर के लिए हरियाणा क्लेरिकल (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-2026 लागू किया है। यह अधिनियम 3 जून 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के विभागों में रिक्त पदों की स्थिति के आधार पर प्रत्येक छह महीने में क्लर्क पदों की संख्या की गणना की जाएगी। अधिनियम में क्लर्क पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान किया गया है। भर्ती के लिए 65 प्रतिशत पद सीधी भर्ती, 30 प्रतिशत पद कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों की पदोन्नति और 5 प्रतिशत पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं।