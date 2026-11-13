Haryana News: मरीज के साथ मारपीट मामले ने पकड़ा तूल, बीजेपी विधायक की दो टूक, FIR से डॉक्टरों का नाम हटाना गलत

जींद के सिविल अस्पताल में मरीज के साथ हुई मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर से डॉक्टरों का नाम हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने सवाल उठाए हैं।

Haryana News: जींद के सिविल अस्पताल में मरीज के साथ हुई मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर से डॉक्टरों का नाम हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर असहमति जताते हुए कहा कि डॉक्टरों के दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर से उनके नाम हटाए हैं। यह उचित नहीं है।

फुटेज लीक करने पर उठाए सवाल

मिड्ढा ने डॉक्टरों द्वारा एमरजेंसी वार्ड की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाने को भी गलत और कानून के खिलाफ बताया। शुक्रवार को दोपहर बाद जींद में पत्रकारों से बातचीत में डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि मरीज परेशानी के चलते कुछ उत्तेजित जरूर हुआ था, लेकिन उसने किसी के साथ मारपीट नहीं की। इसके उलट अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट की गई। उसे जानवरों की तरह पीटा गया और घसीटा गया।

‘जांच से पहले ही हटा दिए नाम’

उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन विभागीय जांच और डीसी के आदेश पर जांच पूरी होने से पहले ही पुलिस ने जिस तरह डॉक्टरों के नाम एफआईआर से हटाए, उससे वह सहमत नहीं हैं। डॉ. मिड्ढा ने कहा कि डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और पुलिस ने उसी दबाव में आकर यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एमरजेंसी वार्ड की सीसीटीवी फुटेज डॉक्टरों ने किस अधिकार से सार्वजनिक की। इस तरह फुटेज सार्वजनिक करना भी कानून के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर न तो किसी को बचाया जाना चाहिए और न ही किसी के साथ अन्याय होना चाहिए।

‘जांच के आधार पर कार्रवाई हो’

विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सिविल सर्जन और उपायुक्त को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।