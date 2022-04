कुश्ती, शूटिंग व तीरंदाजी को कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण: जितेन्द्र भोलू Unfortunate to be out of Commonwealth Games

आज समाज डिजिटल,भिवानी:

Unfortunate to be out of Commonwealth Games: कुश्ती, शूटिंग और तीरंदाजी खेलों को कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करने से खिलाडिय़ों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिसके कारण खिलाडिय़ों में भारी रोष है। यह बात श्रीराम चन्द्र कुश्ती एकेडमी लेघां के प्रधान अजय नेहरा व प्रवक्ता जितेन्द्र भोलू ने कुश्ती, शूटिंग और तीरंदाजी को कॉमनवेल्थ से बाहर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही।

खिलाडिय़ों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़,खिलाडिय़ों में भारी रोष Unfortunate to be out of Commonwealth Games

जितेन्द्र भोलू ने प्रदेश व केन्द्र की भाजपा सरकार तथा राष्ट्रमंडल खेल संघ से मांग करते हुए कहा कि तीनों खेलों को कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि खिलाडिय़ों की अथक मेहनत की बदौलत ही हमारे देश की विश्व पटल पर एक नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि 2026 में राष्ट्रमंडल ख्ेाल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने हैं इससे पहले तीनों खेलों को वापस शामिल किया जाए ताकि प्रदेश के खिलाड़ी उनमें भाग लेकर देश की झोली में स्वर्ण पदक डाल सकें। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते तीनों खेलों का वापस कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल नहीं किया गया तो खिलाड़ी, अभिभावक व खेल प्रेमी जनआंदोलन करने पर मजबूर होंगे। खिलाडिय़ों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण सहन नहीं किया जाएगा।