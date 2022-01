प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:

Auto Market be Built in Chandpur शहर की सड़कों पर वाहनों की मरम्मत करने को चल वर्कशॉप के चलते लगने वाले जाम व अतिक्रमण से जल्द मुक्ति मिलेगी। शहर में जल्द ही चार आटो मार्केट बनाई जाएगी। नगर निगम ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निगम अधिकारियों ने किया निरीक्षण Auto Market be Built in Chandpur

वीरवार को महापौर मदन चौहान ने चांदपुर बाईपास के पास आॅटो मार्केट बनाने के लिए निर्धारित की गई साइट का निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। यहां लगभग 2.49 करोड़ की लागत से 2.2 एकड़ जमीन पर मार्केट बनाए जाने की योजना है।(Auto Market be Built in Chandpur) महापौर चौहान ने मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह व अनिल नैन व अन्य अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई अधिकारियों को साइट की पूरी तरह से सफाई करने व मलबा हटाने के निर्देश दिए। महापौर चौहान का कहना है कि जल्द ही यहां पर आटो मार्केट बनाने का काम शुरू करवाया जाएगा। आटो मार्केट बनने से शहर में यातायात व्यवस्था में तो सुधार आएगा। (Freedom From Encroachment)

अतिक्रमण से मिलेगी मुक्ति Auto Market be Built in Chandpur

Freedom From Encroachment सड़कों पर वाहन खड़े होने से हुए अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी, साथ ही जाम से निजात मिलेगी। इसके साथ ही वाहन मालिकों को भी फायदा होगा। (Freedom From Encroachment) उन्हें वाहन मरम्मत व उनके कलपुर्जों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। एक स्थान पर मार्केट बनने से एक स्थान पर ही ये सभी सुविधाएं मिलेगी।

सड़कों के किनारे होती थी वाहनों की मरम्मत Auto Market be Built in Chandpur

बता दें कि ट्विनसिटी के बाजरों में सड़कों के किनारे ही कार, आटो, बाइक व अन्य वाहनों की सर्विस व मरम्मत का काम किया जाता है। कुछ दुकानदार तो सड़कों पर ही वाहनों की मरम्मत करते है। इससे जहां सड़कों पर अतिक्रमण होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। कई जगह सड़कों के फुटपाथ पर पूरी तरह दुकानदारों का कब्जा है। सड़कों पर ही वाहन खड़े रहते हैं। रेलवे रोड पर संत निरंकारी भवन से सिविल अस्पताल तक दोनों तरफ दर्जनों वाहनों की सर्विस व मरम्मत की दुकानें हैं। रामपुरा कॉलोनी में आधा दर्जन से अधिक कार सर्विस व मरम्मत की दुकानें है।

ये होंगे फायदें Auto Market be Built in Chandpur

These would be the benefits महापौर मदन चौहान ने बताया कि चांदपुर बाइपास के नजदीक आॅटो मार्केट बनाने की ड्राइंग, डिजाइन व एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। मार्केट में पेयजल, निकासी, शौचालय सहित अन्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। आटो मार्केट बनने से शहर में यातायात व्यवस्था में तो सुधार आएगा। सड़कों पर वाहन खड़े होने से हुए अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी, साथ ही जाम से निजात मिलेगी। इसके साथ ही वाहन मालिकों को भी फायदा होगा। उन्हें वाहन मरम्मत व उनके कलपुर्जों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।(These would be the benefits) एक स्थान पर मार्केट बनने से एक स्थान पर ही ये सभी सुविधाएं मिलेगी। एक जगह लाइट व्हीकल रिपेयर वर्क की दुकानें आने से टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट व हेल्पर्स को रोजगार मिलेगा। मार्केट में दुकानें मिलने के साथ पेयजल, निकासी, शौचालय सहित ओपन एरिया में शेड व अन्य सुविधाएं भी होंगी।

Also Read : Haryanvi New Baba Bhola Song प्रांजल दहिया के इस सॉन्ग ने मचाया तहलका ,3 दिन हुए मिलियन से अधिक व्यूज

Connect With Us:- Twitter Facebook