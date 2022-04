जश हत्याकांड: अंजलि ने की थी लव मैरिज, पति को भी चाहती थी मारना Anjali Wanted To Kill Her Husband too

आज समाज डिजिटल, करनाल:

Anjali Wanted To Kill Her Husband too: जश हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। यह हत्याकांड इतना पेचीदा होगा किसी ने सोचा तक नहीं था। अब एक नई बात सामने आई है कि साइको दिक्कत के चलते उसे एकदम गुस्सा आता था। जश को मारने के बाद अंजलि आराम से नहीं बैठी बल्कि जश के घर गई और फ्रिज से ठंडा पानी पीया। यह जानकारी अंजलि के पति विकास ने दी।

पूछताछ के बाद विकास उर्फ लवली रिहा

पुलिस पूछताछ के बाद अंजलि के पति विकास उर्फ लवली को गुरुवार को रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि जांच में जब भी शामिल करना होगा, विकास को बुलाया जाएगा। अंजलि ने पूछताछ में यह बताया कि उसने अपने पति विकास को भी दो बार मारने की सोची है, लेकिन वह उस पर हमला करने से डर गई।

अंजलि ने की थी लव मैरेज, तोड़ चुकी है आई-फोन

विकास उर्फ लवली ने बताया कि 26 अप्रैल 2018 में अंजलि के साथ लव मैरिज की थी। एक हफ्ते तक सेफ हाउस में रहे। उसको भी अमेरिका जाना था। इससे पहले वह एक साल दुबई लगा चुका है। पहले करनाल रहते थे और नवंबर 2021 से गांव में रहने लगे, लेकिन अंजलि उसे शहर में रहने की बात करती थी। अंजलि डिप्रेशन में है और करनाल के बाद उसका इलाज पानीपत से चल रहा है। उसे अचानक तेज गुस्सा आता था। इस बीमारी के चलते अंजलि एक आई फोन समेत तीन मोबाइल फोन भी तोड़ चुकी है। नॉन मेडिकल से 12वीं पास अंजलि ने विदेश जाने के लिए पीटी किया हुआ है।

तीन हफ्ते पहले चलती कार का मोड़ दिया था स्टेयरिंग

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अंजलि मानसिक रूप से परेशान है। करीब 20 दिन पहले पानीपत दवाई लेने गए थे। विकास के साथ अंजलि और विकास की बहन भी थी। आरोपी अंजलि ने पानीपत में चलती कार का अचानक स्टेरिंग मोड़ दिया था। इससे हादसे में वह बाल-बाल बचे थे और अंजलि को उसने और उसकी बहन ने धमकाया भी था, लेकिन अंजलि को साइको संबंधित ऐसे दौरे पड़ने से राहत मिलने पर काफी कांप जाती थी।

