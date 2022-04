खेलों में अंबाला को आगे बढ़ाना मेरी इच्छा: मेयर शक्तिरानी शर्मा Said Ambala Mayor-My Desire To Take Ambala Forward

आज समाज डिजिटल, अंबाला:

Said Ambala Mayor-My Desire To Take Ambala Forward: अंबाला की प्रथम महिला मेयर शक्तिरानी शर्मा ने आज शहर के प्रसिद्ध डीएवी कालेज ग्राउंड में चल रहे आईसीई सेकेंड अंडर-16 रेड बॉल क्रिकेट टूनामेंट के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

खिलाड़ियों की सहायता का आश्वासन Said Ambala Mayor-My Desire To Take Ambala Forward

प्रतियोगिता की शुरुआत 12 अप्रैल को हुई थी, जिसमें जूनियर टीमों की ओर से हिस्सा लिया। इस अवसर पर क्रिकेट कोच हिमांशु राजपूत ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य अंबाला के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना है। जो बच्चे किसी कारणवश आगे नहीं आते हमारी एकैडमी ऐसे बच्चों को व उनके अभिभावकों को प्रेरित कर मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। ऐसी प्रतियोगिताएं हम पिछले 3 वर्षों से करवा रहे हैं और हमने देखा है कि अंबाला में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंबाला की लोकप्रिय महापौर शक्तिरानी शर्मा जी ने शहर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे ले जाने में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है।

अंबाला की होनहार बेटियां भी बढ़ें आगे Said Ambala Mayor-My Desire To Take Ambala Forward

महापौर शक्तिरानी शर्मा ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही चारों टीमों के खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई की और इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा उन्होंने कहा कि हमारे अम्बाला की होनहार बेटियों को भी खेलों में बढ़-चढ़कर आगे हिस्सा लेना चाहिए । उन्होंने कहा कि मुख्यत: हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत की महिला खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर खेलों में अपने देश व प्रदेश का नाम पूरे विश्व में चमकाया है मेरी प्रबल इच्छा है कि हमारे अंबाला के बच्चे भी खेलों में आगे आएं व अपने इस प्रिय शहर का नाम देश व विदेश में चमकाएं।

विजयी टीम को दी ट्राफी और भरा उत्साह Said Ambala Mayor-My Desire To Take Ambala Forward

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं इस ओर विशेष रूप से अपने शहर के बच्चों को इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे खेलने के लिए अवसर प्रदान करूंगी। महापौर महोदया की प्रेरणा से सभी बच्चों में भारी उत्साह नजर आया व उन्होंने जीती हुई टीम को ट्राफी प्रदान की व जिन खिलाड़ियों ने बैटिंग, बोलिंग और फील्डिंग में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्हें स्मृति चिह्न और खेलने का सामान देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता का प्रायोजन रेज इमीग्रेशन और एमवी स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया।

ये लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर मेयर महोदया के साथ पार्षद राजिंद्र कौर, राजेश मेहता, सरदूल सिंह, राकेश सिंगला, जसबीर सिंह के अलावा गुरप्रीत शाना, जसबीर जस्सी, कोच विनोद यादव, वीरेंद्र शर्मा, पंकज शर्मा और राजकुमार गुप्ता मौजूद रहे ।

