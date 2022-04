आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक किया जाएगा फ्री चेकअप व दवाइयां वितरित Ayurvedic, Unani and Homeopathic will have Free Checkup

आज समाज डिजिटल, अंबालाः

Ayurvedic, Unani and Homeopathic will have Free Checkup: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 14 अप्रैल को माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज एवं डॉ साकेत कुमार महानिदेशक आयुष हरियाणा केंद्र के अनुसार एवं मार्गदर्शन में जिला अंबाला में आयुष विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष में गांव मुलाना के श्री गुरु रविदास मंदिर व ग्राम सरकपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।(Ayurvedic, Unani and Homeopathic will have Free Checkup)

मुहिम के साथ जुड़ें व स्वास्थ्य लाभ व निःशुल्क दवाईंयां प्राप्त करें Ayurvedic, Unani and Homeopathic will have Free Checkup

इस कैंप में आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा रोगियों का फ्री चेकअप किया जाएगा व निःशुल्क दवाइयां वितरित की जाएगी। इसके बारे में जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक लोग आयुष विभाग की इस मुहिम के साथ जुड़ें व स्वास्थ्य लाभ व निःशुल्क दवाईंयां प्राप्त करें।

Read Also: Instructions given to all District Deputy Commissioners regarding Prakash Utsav,हर सम्प्रदाय का व्यक्ति जरूर पंहुचे कार्यक्रम में: अमित अग्रवाल

Connect With Us : Twitter Facebook